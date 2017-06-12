4500 волонтёров работают на EXPO 2017

Так в сетях уже окрестили историю иностранного туриста из Италии, который заблудился в Астане. Сел на автобус не с той стороны и уехал в противоположном направлении. Заплутавшего иностранца до гостиницы, где он остановился, в итоге довезли патрульные полицейские. Языковой барьер, правда, был преодолен не сразу, представителям закона пришлось для этого связаться с волонтерами ЭКСПО. Они то и рассказали полицейским, чего от них хочет итальянец.

Асхат Ниязов, корреспондент:

- 174 гектара международной выставки. Сфера, 115 павильонов у самых разных стран мира, амфитеатр, конгресс-центр, от всего этого у обычного туриста может просто закружится голова.

Как раз чтобы избежать этого, со всей страны в Астану съехались 4500 волонтёров. Вот, например, Даурен после своего небольшого Каркалинска, что в Карагандинской области, до сих пор под впечатлением от выставки. Однако особо любоваться некогда. Перед волонтером стоят четкие задачи, с которыми он должен и может справляться. Не зря ведь прошёл отбор в 1000 человек на место.

Даурен Рахимбек, волонтёр:

- Все завидуют. Я счастливчик, что тут нахожусь. Я про африканцев только в телевизоре видел, как они ходят. Мне очень интересно было интересно с ними сфотографироваться, я уже сделал фото, в Instagram отправил, все пишут, что я молодец, в EXPO.

Помимо казахстанцев, помогать гостям выставки вызвались волонтеры из Канады, Узбекистана, Испании, Франции, США и даже Афганистана. Каждый месяц в Астану будут приезжать еще 50 добровольцев из 40 стран мира. Итальянец с украинским корнями Олег Кенитский давно планировал поработать волонтером именно в Казахстане, а не в родном теперь уже для него Милане. Он как раз учит русский язык.

Олег Кенитский, волонтёр:

- Город очень понравился. 2 дня назад мы походили по городу, очень все красиво, современно и здания современные. Вот такого в Риме редко где найти.

Батиме Кусаиновой, да простит она меня за оглашение возраста, 63 года. Это больше чем нашим двум предыдущим героям, вместе взятым. Но угнаться за ней не всегда мог даже наш молодой оператор.

Батима Кусаинова, волонтёр:

- Как можно сидеть дома, когда такое мероприятие проходит в Астане. Это надо быть настолько равнодушным, сидеть, говорить, со стороны наблюдать. Нет, я хочу быть полезной своей родине. Это не высокие слова, это просто мой девиз. Я хочу быть внутри событий, в гуще этих событий.

Волонтеров ЭКСПО 2017 кормят, оплачивают сотовую связь, компенсируют расходы на проезд, иногда в свободное время даже на экскурсии водят. И хотя добровольцев разделили по функциональным обязанностям, каждый отвечает за свою сферу: медицину, безопасность,билетирование, регулирования потоков гостей, и т.д. Объединяет их одно. Желание провести ЭКСПО на высшем уровне, ведь во многом от этих ребят зависит впечатления от нашей страны.

Авторы: Асхат Ниязов и Санжар Жартиев