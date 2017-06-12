Южноказахстанские школьники едут на EXPO 2017

Для 150 ребят организовали четырёхдневный тур.

Во время путешествия школьники ознакомятся с проектами «Энергия будущего» и совершат экскурсию по столице. В дорогу их провожали с оркестром - в сопровождении творческого коллектива национальных инструментов.

Прямо на привокзальной площади организовали зажигательный флешмоб «ЭКСПО. Арманға сапар», что означает «ЭКСПО. Путь к мечте». Стоит отметить, что выставку ЭКСПО-2017 за счет государства и спонсоров посетят 3 750 учащихся школ Южно-Казахстанской области. Среди них дети из малообеспеченных семей, отличники учебы, а также школьные активисты.

Асель Мусратали, школьница:

- Я мечтала поехать на ЭКСПО. Я хочу познакомиться с передовыми технологиями других стран. А потом, когда вырасту, то постараюсь применить этот опыт в своей работе.