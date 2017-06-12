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Казахстан подготовит «спортсменов будущего»

  • 12.06.2017 23:07
Казахстан подготовит «спортсменов будущего»

Вся сила в генах.

Впервые в Казахстане будущих призеров Олимпиад будут отбирать с помощью ДНК-тестов. По ним определят предрасположенность людей к определенным видам спорта. На востоке страны такая работа уже началась. Спортивные врачи Усть-Каменогорска исколесили весь регион - от больших городов до малых сёл и взяли анализы у самых непоседливых детей. 

Вячеслав Ветлугин, корреспондент:

- В организме человека больше 250 генов отвечают за физическое развитие. Определить самых быстрых и ловких на основе ДНК пытаются в Восточно-Казахстанской области. Этот парнишка до турника пока не дотягивается, хотя уже скоро он может достичь своего спортивного Олимпа.

В 14-летнем Андрее Игнатькове будущего чемпиона спортивные врачи разглядели и без специальных исследований. Не имея подготовки, он перепрыгивал препятствия высотой почти в половину собственного роста. После двух месяцев работы с профессиональным тренером Андрей победил в областном чемпионате по легкой атлетике и вышел в лидеры республиканских турниров. ДНК перспективного юниора сейчас исследуют генетики.

Андрей Игнатьков, призер чемпионата ВКО среди юниоров по бегу с барьерами:

- Сейчас лучше всего получается бегать, но я бы хотел узнать, может, на большие дистанции бегать или меньшие.

Казахстан первым стал проводить подбор качеств идеального лыжника. В целом же, генетический тест может показать какие нагрузки способен вынести будущий спортсмен, как ему для этого необходимо питаться, и какую дисциплину выбрать. Спортивный талант, как бриллиант, нуждается в правильной огранке.

Тамара Бучацкая, главный тренер сборной ВКО по легкой атлетике:

- Первое - именно упрощенную огранку, чтобы когда мы будем шлифовать, уже не исправлять ничего, ну, как картину делают, дорисовывать. Начинаем с метания ядра - это есть первое впечатление.

Потенциальных победителей предстоящих олимпиад спортивные врачи искали по всей области. Пробы ДНК взяли у 150-ти подающих надежды ребят.

Александр Лущаев, главный врач физкультурного диспансера ВКО:

- Сейчас направили в лабораторию материал и в дальнейшем анализ будет проведен по 120 маркерам и будет создана модель элитного лыжника. Это впервые в мире.

На подготовку «спортсменам будущего» потребуется несколько лет и миллионы тенге инвестиций. Но разве можно оценить деньгами высшие спортивные достижения и чувство гордости, которое они приносят не только победителям?

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