На этой неделе в Казахстане празднуют день медика

По такому принципу живет и трудится семья врачей Джуматаевых из Алматы. Во главе династии Асылхан Намазбекович Джуматаев, основоположник отечественной офтальмологии. Хирург с душой художника, он сумел пробудить интерес к профессии в своих детях и внуках.

Бюст Алькея Маргулана в точности копирует черты казахского археолога. Ведь руки скульптора по призванию души и врача по професии Асылхана Джуматаева касались этого лица и при жизни: в первый раз избавили ученого от врожденного заворота век, во второй раз вылечили катаракту.

В юности он мог стать токарем или продолжить службу в армии, но талант художника и любовь к кропотливой, ювелирной работе привели его в офтальмологию.

Асылхан Джуматаев, врач-офтальмолог высшей категории:

- Я делал практически все операции. Но конечный выбор – пластическая хирургия, потому что никто особенно не хотел этим заниматься. Я даже когда начинал, мне сказали: да ну, делай ты дальше сам. И я продолжал молча, такой покорный ученик.

В этом он весь: не боялся трудностей, готов был взяться за самую сложную операцию.

Зауре Джуматаева, доктор медицинских наук, дочь Асылхана Джуматаева:

- Отец сидел в операционной часами, не выдерживали медсестры, теряли сознание, тем не менее он выходил удовлетворенный результатами своего труда.

По его стопам пошли дети и внуки. Дочь Зауре – доктор медицинских наук, лечит глаукому и сосудистые патологии глаза, сын Эрик стал пластическим хирургом. Очередь в его кабинет в институте глазных болезней расписана на несколько месяцев вперед.

Рифат Курбанов, директор Офтальмологического центра:

- Сколько его методик используются по миру всему, не только по институту глазному, и мы все оперируем по его методике.

Все члены семьи состоялись в профессии, иногда именно поэтому собраться вместе бывает так сложно.

Гумаржан Казанкапов, врач-офтальмолог, внук Асылхана Джуматаева:

- С самого детства мы так же собирались за столом большим. И я с интересом слушал и наблюдал за рассказами своих родных, в частности, об офтальмологии. Быть продолжателем врачебной династии – это, конечно, двойная ответственность.

Асылхан Джуматаев более 40 лет делал операции на глаза, был преподавателем, в 1996 году вышел на пенсию, а теперь с хирургической точностью вытачивает бюсты и медальоны Мухтара Ауэзова, Тохтара Аубакирова, Леонардо да Винчи, копирует полотна Рафаэля. Он благодарит природу за то, что в свои 80 может прекрасно работать без очков. Словно в награду за сотни глаз, которым он вернул возможность видеть.

Авторы: Полина Чихичина, Айдар Абдешев, Мади Мамбетбаев, Алматы