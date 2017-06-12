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Акимат Астаны составил список недобросовестных застройщиков

  • 12.06.2017 23:28
Акимат Астаны составил список недобросовестных застройщиков

Вооруженные силы Казахстана впервые начинают предвоенную подготовку новобранцев.

Около 300 молодых людей пройдут бесплатные трехмесячные курсы обучения в военно-технических школах. Всего таких учебных заведений по стране 15. Там обучают по специальностям «Водитель», «Электромеханик», «Автокрановщик» и «Радиотелеграфист». По окончании курса молодых людей призовут в Вооруженные силы. 

Акимат Астаны составил список недобросовестных застройщиков. В нём больше 50 строительных компаний: организации, которые нарушили законы, сдали дома позже срока, допустили самовольное заселение, а также те, в адрес которых часто поступают жалобы со стороны горожан. Покупателей квадратных метров призвали внимательно изучить список и перед заключением сделки лично посетить стройку.

Масштабная стройка идет сейчас в пригороде Актобе. Пострадавшие от паводка жители получили по 8 соток, на которых уже начали возводить дома. В посёлке Курайли сейчас обустраиваются 45 семей.  Всего земельными участками обеспечили 90 семей, которые лишились жилья во время половодья.  

Участок республиканской трассы Алматы-Талдыкорган достроят в октябре, обещают  в министерстве по инвестициям и развитию. Напомним, строительство дороги должны были завершить в декабре прошлого года. После судебных разбирательств контракт с подрядной организацией был расторгнут. Вскоре строительные работы были возобновлены. 

Трехметровый монумент, выполненный из асыков, на ЭКСПО-2017 привезет житель Восточно-Казахстанской области Болат Тагабай. Скульптуру из 100 тысяч косточек он собирал 16 лет. Творение коллекционера вошло в книгу рекордов Гиннесса, и первыми его увидят посетители Международной выставки. 

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