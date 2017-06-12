Около 300 молодых людей пройдут бесплатные трехмесячные курсы обучения в военно-технических школах. Всего таких учебных заведений по стране 15. Там обучают по специальностям «Водитель», «Электромеханик», «Автокрановщик» и «Радиотелеграфист». По окончании курса молодых людей призовут в Вооруженные силы.

Акимат Астаны составил список недобросовестных застройщиков. В нём больше 50 строительных компаний: организации, которые нарушили законы, сдали дома позже срока, допустили самовольное заселение, а также те, в адрес которых часто поступают жалобы со стороны горожан. Покупателей квадратных метров призвали внимательно изучить список и перед заключением сделки лично посетить стройку.

Масштабная стройка идет сейчас в пригороде Актобе. Пострадавшие от паводка жители получили по 8 соток, на которых уже начали возводить дома. В посёлке Курайли сейчас обустраиваются 45 семей. Всего земельными участками обеспечили 90 семей, которые лишились жилья во время половодья.

Участок республиканской трассы Алматы-Талдыкорган достроят в октябре, обещают в министерстве по инвестициям и развитию. Напомним, строительство дороги должны были завершить в декабре прошлого года. После судебных разбирательств контракт с подрядной организацией был расторгнут. Вскоре строительные работы были возобновлены.

Трехметровый монумент, выполненный из асыков, на ЭКСПО-2017 привезет житель Восточно-Казахстанской области Болат Тагабай. Скульптуру из 100 тысяч косточек он собирал 16 лет. Творение коллекционера вошло в книгу рекордов Гиннесса, и первыми его увидят посетители Международной выставки.