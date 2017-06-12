Этноул появился в Мангистауской области

Треть всех исторических памятников Казахстана находится именно в этом регионе. Это уникальные подземные мечети, древние городища, таинственные горы и даже долина шаровых каменных конкреций.

Для того, чтобы привлечь туристов, в Мангистау создан необычный проект - этноаул. Здесь гостей познакомят с историей, культурой, традициями и кухней казахского народа. Он расположен на пересечении сразу нескольких туристских маршрутов, а значит у посетивших это удивительное место есть возможность побывать в интереснейших местах Мангистауской области.

Этноаул принимает первых гостей. Здесь ждут как иностранцев, так и соотечественников. Основная идея проекта – показать всё богатство культуры и быта кочевников и познакомить гостей с достопримечательностями Мангистау.

Евгения Слюсарева, автор проекта:

- Проживание только в национальных юртах. Удивить здесь можно человека тем, что одна ночь в натуральной юрте, т.е. это натуральный дом без углов. Этноаул стоит недели отпуска на курорте.

Гостям предлагают не только пожить в юрте, но и попробовать национальные блюда – бешбармак или куырдак и отведать шубат или кумыс. Организаторы планируют обучить туристов верховой езде и даже дойке верблюдов или лошадей.

Райхан Кыдырбергенкызы, гостья из Астаны:

- Впечатление, что я попала в настоящий казахский аул, где накроют дастархан. Попить на природе горячий чай с баурсаками - это стоит больших впечатлений.

Этноаул раскинулся на 6 гектарах земли. Здесь есть всё для комфортного отдыха – 10 юрт, фруктовый сад, беседки, кафе с национальной кухней. Для туристов разработаны несколько экскурсий. К примеру, поездка в долину шаровых конкреций. Это многотонные каменные образования причудливых форм, которые не встретишь больше нигде в мире.

Или подняться на гору Шеркала. У ее подножья когда-то проходил Великий Шелковый путь. Необычна гора тем, что с трех сторон кажется разной. С одной стороны напоминает гигантскую юрту, с другой - перевернутую чашу, с третьей – спящего льва. А еще туристы могут посетить и подземные мечети.

Ольга Золотых, корреспондент:

- Подземные мечети Мангистау были высечены в скале. Такой же природный камень, известняк-ракушечник, использовался с древнейших времен и при строительстве очень многих сооружений на полуострове. Этот, казалось бы, на первый взгляд, хрупкий материал, на самом деле может долгое время сохранять форму. Некоторые памятники, возведенные несколько тысяч лет назад из других материалов, давно канули в лету, постройки же Мангистау, сделанные в скале или из скалы, сохранились по сей день.

В древности самая высокая вершина в Мангистау служила сигнальной башней. Здесь зажигали огонь в случае надвигающейся опасности. Именно сюда съезжались батыры, чтобы дать отпор врагу. В наши дни огонь зажигают на праздник Амал – мангистауский Наурыз.

Куралай Изимбергенова, краевед, сотрудник историко-культурного комплекса «Отпан»:

- Рассказывая об их подвигах, мы даем возможность нашей молодежи прикоснуться к истокам нашей государственности и независимости, провести связующую нить между веками.

Мангистау вошел в список туристических маршрутов для гостей и участников выставки «ЭКСПО-2017». Пока туристы будут изучать многочисленные тайны, которые хранит в себе полуостров Мангышлак, ученые и археологи продолжат искать ответы на тысячи еще неразгаданных загадок этого края.

Авторы: Ольга Золотых, Ренат Дусалиев, Мангистауская область