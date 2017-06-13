Актобе станет городом с миллионным населением

Стоит отметить, Актобе определен как один из крупных центров агломерации страны. Всего в зону агломерации входит 70 населенных пунктов Алгинского, Хобдинского, Мартукского, Мугалжарского, Хромтауского района, в том числе 2 малых города Алга, Кандыагаш и моногород Хромтау.

- В 2013 году по поручению Главы государства Актобе вошел в число городов, которые станут современными центрами агломераций и городами-миллионниками наряду с Астаной, Алматы и Шымкентом. Он должен стать центром Западного Казахстана. Нам необходимо усилить работу по развитию районов, городов-спутников Алги, Хромтау. У нас для этого есть все возможности, - отметил аким области Бердыбек Сапарбаев.

В регионе принимаются меры по увеличению плотности и численности населения в зоне агломерации, улучшению инфраструктурного развития, ремонту автодорог, газификации и водоснабжения населенных пунктов.

Согласно прогнозам, до 2020 г. ежегодно будет выделяться до 5 млрд тенге на ремонт приоритетных агломерационных дорог. В настоящее время охват жителей агломерации централизованной газификацией и водоснабжением составляет 96,1%. Для обеспечения жителей качественным жильем в 2017 г. планируется ввести в эксплуатацию 575,3 тыс. м 2 жилья и выделить 13 613 земельных участков.

Вместе с тем в Маржанбулакском сельском округе Алгинского района планируется реализация крупного проекта «Аул будущего», стоимостью 33,8 млрд.тг.

Так, строительство квартирных жилых домов и сетей электроснабжения будет вестись в рамках «Нурлы жер», школы и сетей водоснабжения - «Нурлы жол», детского сада, Дома культуры, амбулатории и ФОКа по механизму ГЧП. Необходимая инфраструктура к объектам скотной биржи, убойным пунктам, оптово-розничного центра, откормочным площадкам, овощехранилищу и молокоприемному пункту будет подведена в рамках «ДКБ-2020».

Кроме того, в целях точечного развития Актюбинской агломерации определены 10 новых основных направлений, в рамках которых Актобе будет развиваться как один из центров транспортно-логистического каркаса страны, центр медицинских услуг для западных областей Казахстана. Особое внимание будет уделено индустриально-инновационному направлению, сферам строительства, экономики и сельского хозяйства. Ожидается, что для решения очередности и дефицита ученических мест до 2020 г. в эксплуатацию будет введено не менее 190 детсадов, построено не менее 26 новых школ.

- По каждому из 10 направлений должна быть создана рабочая группа. Необходимо работать конкретно с населенными пунктами, входящими в зону агломерации. У каждого должна быть своя программа развития, - сказал в завершение совещания Б.Сапарбаев.

По итогам заседания аким области поручил руководителям управлений решить вопросы с увеличением мест для досуга населения, усилить работу по приведению фасадов зданий и жилых домов в порядок, озеленению и благоустройству всех населенных пунктов.

Источник: strategy2050.kz