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Семинар по прикладной урбанистике прошел в Астане

  • 13.06.2017 13:38
Семинар по прикладной урбанистике прошел в Астане

В Астане по инициативе городского Центра урбанистики состоялся двухдневный семинар, посвященный вопросам улучшения городской среды, исследованиям и регенерации отдельных зон. 

Лектор семинара – приглашенный урбанист Святослав Мурунов, исследующий российские города. Семинар собрал урбанистов, городских активистов, профессоров, экспертное сообщество и неравнодушных горожан. 

Сессии продолжительностью пять часов затронули многие области новых знаний. Например, какие сложности испытывают постсоветские города, из чего складывается постиндустриальный город, как расшифровывать культурные коды.

– Хорош тот город, в котором существует конкретный сформулированный спрос горожан на городскую среду. Городские сообщества и так называемый креативный класс – это элементарные частицы постиндустриального города, экономики знаний и генераторы этого самого спроса. Поэтому существенная часть семинара была посвящена именно этим вопросам, – говорит заместитель столичного Центра урбанистики Асхат Садуов. 

Одним из господствующих направлений мировой практики в градостроительстве являются городские исследования. Как отмечают организаторы, лекция, посвященная городским исследованиям, стала особенно важной. Святослав Мурунов рассказал о трехслойной авторской модели города и провел мастер-класс по технологиям исследования города.

Также в ходе семинара участники выходили в город для полевых исследований, чтобы составить эмоциональные карты окружающей среды, отметить аномалии и потенциальные общественные пространства. Слушателям были представлены модели городских сообществ, формы их взаимодействия и инструменты развития.

Источник: astana.gov.kz 

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