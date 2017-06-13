Казахстан вошел в топ-30 мировых лидеров по фактору эффективности рынка труда

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева рассмотрены вопросы правоприменительной практики нового Трудового кодекса и меры по защите трудовых прав работников.

Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова доложила, что с 2016 года в Казахстане действует новый Трудовой кодекс, устанавливающий минимальные трудовые стандарты, гарантии и компенсации работникам. По итогам прошлого года, Казахстан занял 20-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности Всемирного экономического форума и уверенно входит в тридцатку стран-лидеров по фактору «эффективность рынка труда».

По данным министерства труда и социальной защиты населения РК, с целью улучшения состояния здоровья казахстанцев, работающих во вредных условиях, в ближайшие три года будут пересмотрены отраслевые нормативы по предоставлению сокращенной продолжительности рабочего времени, дополнительного оплачиваемого ежегодного трудового отпуска и предоставлению молока или равноценных молоку пищевых продуктов лечебно-профилактического питания. Кроме этого, министерством также планируется улучшить регулирование труда женщин.

Касаясь вопросов взаимодействия с профсоюзами, министр отметила, что министерством труда и социальной защиты совместно с Федерацией профсоюзов РК разработана концепция законопроекта по вопросам совершенствования деятельности профсоюзов и разрешения трудовых конфликтов. В свою очередь, Верховным судом РК подготовлено новое нормативное постановление по вопросам применения судами законодательства при разрешении трудовых споров.

Источник: primeminister.kz