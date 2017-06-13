В Астане пройдет концерт финской музыки

18 июня в 19:00 на площади перед акиматом Астаны состоится концерт финской музыки «Магия севера». Концерт приурочен к открытию Международной выставки ЭКСПО-2017 в Астане и является подарком от города-побратима Оулу из Финляндии.

Города Оулу и Астана имеют официальное партнерство с 2013 года, в рамках подписания соглашения об установлении побратимских отношений.

На концерте выступит ряд известных артистов и исполнителей из Финляндии и Казахстана, в числе которых известная на международной арене финская певица Вениор (Venior).

Музыка Вениор (Venior) – это смесь из разных жанров. Продолжением будет шоу завораживающего финского волшебника-мага Йони Паканен, который выступает по всему миру со своим магическим шоу.

Кульминацией вечера станет всемирный чемпион по игре на воздушной гитаре Джастин «Северный гром» Говард, который доказал свое мастерство на Air Guitar World Championship. «Северный гром», играя на своей невидимой гитаре от песчаных дюн Катара до Арктики, распространяет послание о мире, любви и понимании через свое искусство.

Ведущим вечера будет Лаури Саловаара, который организовал более 1000 мероприятий на английском и финском языках.

Источник: astana.gov.kz