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На территории «Экспо-2017» прошло празднование дня ООН

  • 13.06.2017 18:21
На территории «Экспо-2017» прошло празднование дня ООН Фото: Хабар 24

«День ООН» сегодня отпраздновали на территории международного павильона ЭКСПО-2017. Поучаствовать в официальной церемонии собрались высокопоставленные лица Организации Объединенных Наций, а также спикер Сената Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул значимость нынешней специализированной выставки. В свою очередь, Генеральный комиссар ООН – помощник генсекретаря организации Джихан Султаноглу призвала правительства и предпринимателей активизировать свои усилия по ускорению перехода к чистой энергетике. По мнению спикеров, именно Экспо в Астане может помочь в поиске путей решения насущных экологических проблем.

Касым-Жомарт Токаев, Председатель Сената Парламента РК:

- Сегодня мы становимся свидетелями большого события. Выставка ЭКСПО стала важным мероприятием. Мы участвуем в открытии Дня ООН. Для Казахстана эта организация имеет огромное значение. Мы сделаем все возможное для развития сотрудничества нашей страны с ООН.

Джихан Султаноглу, генеральный комиссар ООН - помощник генерального секретаря ООН:

- Мы уверены, что ЭКСПО придаст новый импульс текущим усилиям по достижению целей устойчивого развития. Я надеюсь, что ЭКСПО станет площадкой для диалога между правительствами, климатологами и инженерами, чтобы найти практические решения по сокращению выбросов парниковых газов при производстве энергии.

После завершения официальной части, собравшихся порадовали необычным представлением актеры казахстанского театра «АРТиШОК». Их выступление было посвящено тематике ЭКСПО. Возле самого павильона ООН прошли красочные выступления артистов современного искусства и перфоманс-представления. Посетителям и гостям мероприятия устроили экскурсии по всем стендам ООН, представленным на территории выставки. Все желающие могут здесь управлять моделью микрогидроэлектростанции или погрузиться в атлас солнечной энергии Казахстана. Отмечу, что все агентства ООН демонстрируют на ЭКСПО важность обеспечения всеобщего доступа к энергии.

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