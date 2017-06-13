Выставку ЭКСПО посетят больше 70 тысяч жителей Акмолинской области

Больше семидесяти тысяч акмолинцев приобрели билеты на всемирную выставку ЭКСПО. С 10 июня в сторону столицы отправились первые экскурсионные автобусы, только на этой неделе ожидается поездка девяти тысяч человек.

Екатерина Жданова, жительница г. Кокшетау:

- Масштабное мероприятие. Первый раз такое в нашей стране, что мы можем показать себя, заявить о себе на весь мир, показать свои достижениях. Этим можно гордиться. И я очень рада, что я удосужилась такой возможности, что посещу выставку ЭКПО-2017. Проведена очень большая работа, мы молодцы!

Шынарбек Батырханов, руководитель ГУ «Управления туризма Акмолинской области»:

- Нами подготовлены более 30 лучших туристских маршрутов Акмолинской области. Они включены в 7 основных турпакетов, по данной программе будут работать около 70 туркомпаний нашего региона.