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Выставку ЭКСПО посетят больше 70 тысяч жителей Акмолинской области

  • 13.06.2017 18:40
Выставку ЭКСПО посетят больше 70 тысяч жителей Акмолинской области

Больше семидесяти тысяч акмолинцев приобрели билеты на всемирную выставку ЭКСПО. С 10 июня в сторону столицы отправились первые экскурсионные автобусы, только на этой неделе  ожидается поездка девяти тысяч человек.

Екатерина Жданова, жительница г. Кокшетау: 

- Масштабное мероприятие. Первый раз такое в нашей стране, что мы можем показать себя, заявить о себе на весь мир, показать свои достижениях. Этим можно гордиться. И я очень  рада,  что я удосужилась такой возможности,  что посещу выставку ЭКПО-2017. Проведена очень большая работа, мы молодцы!

Шынарбек Батырханов, руководитель ГУ «Управления туризма Акмолинской области»:

- Нами подготовлены более 30 лучших туристских маршрутов Акмолинской области. Они  включены в 7 основных турпакетов, по данной программе будут работать около 70 туркомпаний  нашего региона.

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