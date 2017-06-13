Во время выставки ЭКСПО регион посетят больше 100 тысяч туристов

Ждут туристов ЭКСПО и в Жамбылской области, регион богат культурными и историческими памятниками. Для гостей разработали 8 маршрутов и определили 33 туристических объекта.

Среди них загадочный дворцовый комплекс Акыртас, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также не менее значимые курганы, расположенные в ущелье Беркара. Анастасия Сулейманова побывала на культурных объектах и прикоснулась к истории.

Анастасия Сулейманова, корреспондент:

Загадочный дворцовый комплекс Акыртас расположен в сорока километрах от Тараза. Этот уникальный исторический объект, сложенный из громадных камней изучают уже больше 150 лет. Стоит отметить, что дворец возводили без всякого цемента, камни просто подгоняли по размеру и складывали, как пазлы. Всего во дворце имеется порядка 70 помещений.

Аналогов этому комплексу нет ни в Казахстане, ни в Центральной Азии. Многие приезжают сюда, чтобы загадать самые сокровенные желания и зарядиться энергией.

Анна Крокошева, научный сотрудник заповедника-музея «Памятники древнего Тараза»:

- Начало строительства датируется VIII веком. Единственная запись об Акыртасе есть у даосского монаха Чан Чуня, который проезжал здесь в XIII веке. Он называет каменное городище, как «военное становище».

На территории Акыртаса также открыли музей, в котором выставлено около 100 экспонатов. Желающих познать тайны памятников региона каждый день всё больше.

Карлыгаш Аралбекова, руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития:

- За последний только месяц мы встретили уже свыше 40 иностранных туристов из 24 разных государств. 100 волонтёров у нас. Из них 40 человек, владеющие тем или иным иностранным языком. У нас продано 64 тысячи 167 билетов.

Интересен туристам и Беркаринский могильник из 411 курганов высотой до 7 метров. Учёные предполагают, что это захоронения саков или усуней. Совсем недавно при раскопке одного из курганов были обнаружены керамические сосуды, бронзовое зеркальце, браслет и шпилька для волос.

Умит Малик, археолог заповедника-музея «Памятники древнего Тараза»:

- Курганы относятся к раннему железному веку, датируются II веком до нашей эры, IV веком нашей эры. Эти курганы в археологии называют «царскими».

В числе других известных туристических мест: археологический парк «Древний Тараз», мавзолей Карахана и Айша биби. В регионе надеются, что каждый из гостей выставки «ЭКСПО» найдет в этих местах что-то привлекательное для себя.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Руслан Ахатилла