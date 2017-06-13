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Турист из Сингапура впечатлен красотой древних городов Южного Казахстана

  • 13.06.2017 19:42
Турист из Сингапура впечатлен красотой древних городов Южного Казахстана

Впрочем, привлекает туристов ЭКСПО весь юг Казахстана. Так, сингапурский журналист  Сантош Кумар напишет ряд статей о туристическом потенциале  Южно-Казахстанской области.

Гость из Юго-Восточной Азии рассказывает, что он приехал на ЭКСПО в Астану, но решил посетить южный регион Казахстана, потому что наслышан о его исторических памятниках. Он побывал в Туркестане и   Отраре, посетил знаменитый мавзолей Арыстан-баба. Отметим, газета The Straits Times, где Сантош Кумар работает больше 30 лет, самая продаваемая в Сингапуре. Ее читательская аудитория свыше полутора миллионов человек.

Сантош Кумар, почетный секретарь сингапурского пресс-клуба:  

- Я ездил в Туркестан и Отырар. Это очень красивые древние памятники, которые очень хорошо сохранились. Я думаю, что жителям нашей страны будет интересно узнать об истории и культуре Южного Казахстана, его  достопримечательностях. Меня поразил Шымкент.

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