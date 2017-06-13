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Эксперты: Казахстану удалось привлечь внимание мира к актуальности внедрения альтернативной энергетики

  • 13.06.2017 20:03
Эксперты: Казахстану удалось привлечь внимание мира к актуальности внедрения альтернативной энергетики

Мои коллеги - собственные корреспонденты «Хабар» в  разных странах мира провели своеобразный блиц-опрос. Они встретились с экспертами в области возобновляемой энергетики и обычными зрителями, которые посмотрели церемонию открытия выставки ЭКСПО, чтобы узнать, какой увидели выставку за тысячи километров от Астаны.

Евгений Зубрицкий, эксперт в сфере альтернативной энергетики: 

- Такого формата выставочного центра, по крайней мере, я нигде не видел. Я посещал очень много выставок, но такого формата – это 170 гектаров земли, это такие площади. Причем это все новейшие технологии, архитектура – 100% справились.

Мирон Пирцхелани, эксперт по вопросам энергетики:

- Я считаю, у Казахстана получилось обратить внимание всего мира на важность перехода на «Чистую» энергию. Эта тема очень актуальна и для нас, ведь Грузия постепенно начинает развивать альтернативную энергетику. Я уверен, что ЭКСПО поможет еще больше набраться знаний в этой области всем странам-участникам выставки, поделиться друг с другом опытом. И быть может, по завершению мероприятия развитие «Энергии будущего» во всем мире перейдет на новый уровень.

Сяо Бинь, эксперт института академии общественных наук Китая, России, Восточной Европы и Центральной Азии:

- К проведению этой грандиозной выставки подошли со всей ответственностью. Тема ЭКСПО показывает, насколько жители Казахстана заинтересованы в использовании альтернативных источников энергии. В этом прослеживается и забота о будущем своей страны. Желаю Астане успешного проведения этой выставки.

Мин Кюн Ха, блогер:

- У вас национальный танец очень красивый. Я в первый раз видела. Еще шарики разного цвета меняются каждую секунду. Мне очень понравилось. Я только один раз была в Казахстане, и мне больше всего нравятся казахские блюда. Хочу много попробовать и люди очень добрые.

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