88 млн тенге задолжали работодатели страны казахстанцам

670 тысяч казахстанцев, работающих на вредных производствах, получили компенсации в 2016 году, а травматизм на крупных промышленных гигантах снизился почти на 2,5 %.

Об этом сегодня на заседании Правительства сообщила министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова. Вообще же, Казахстан по итогам 2016 года вошел в тридцатку мировых лидеров по фактору эффективности рынка труда.

Дамир Абуов, корреспондент:

- Спасибо, выручил. К концу неделю обязательно верну. Если, конечно, работодатель на этот раз сдержит свое обещания. А пока приходится как-то выкручиваться. К слову, так сегодня живут тысячи казахстанцев.

На встречу к таким вынуждено - из-за недобросовестных работодателей, берущим взаймы казахстанцам, сами должники идут не охотно. По данным министра труда и соцзащиты Тамары Дуйсеновой, текущая задолженность руководителей предприятий и компаний перед своими сотрудниками достигла 88 млн тенге. Им выписываются штрафы, предписания, только это их уже не пугает.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

- Если бы мы включили предписания инспекторов труда по факту не выплаты заработной платы в перечень исполнительных документов - это позволило бы значительно ускорить процедуру взыскания долгов по заработной плате.

Взыскать с начала года удалось ни много ни мало полтора млрд тенге. Больше 10 тысяч человек получили свои честно заработанные. Но куда сложнее тем, кто работает не официально – без трудового договора. В федерации профсоюзов призывают вообще запретить такие виды заработка.

Абельгази Кусаинов, Председатель федерации профсоюзов РК:

- Более тысячи предприятий работают на сегодня без трудовых соглашений. Это тоже безобразие. Принимают человека на работу, говорят, мы тебя посмотрим, проведем испытание 10-15 дней. Он отработал это время и ему за это дело не оплачивают, и говорят, ты нам не подходишь. Ну, так не должно быть.

Впрочем, новый трудовой кодекс не зажимает в тиски работодателя, напротив, дает возможность сэкономить. К примеру, на обязательных пенсионных отчислениях. Их выплачивают на вредных производствах.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

- Работодателям дали право не отчислять обязательные пенсионные взносы, если они устранят вредные условия труда. К сожалению, вот этим правом ни один работодатель не воспользовался. Как 5% платили в пользу своих работников, так и оплачивают.

А хотя могли бы, ведь по статистике вредные условия труда в Казахстане сегодня у каждого седьмого работника.

Прокомментировали в министерстве информацию и о возможной отмене выдачи молока сотрудникам вредных производств. После рабочего дня на том же химзаводе этот продукт всегда считался неотъемлемой частью рациона.

Биржан Нурымбетов, вице-министр труда и социальной защиты населения РК:

- Сегодня просто наука говорит о том, можно применять равноценные пищевые продукты взамен молока, поэтому сегодня создана рабочая группа. По итогам исследований будут внесены некоторые корректировки, какими пищевыми продуктами можно будет заменить молоко при согласии самого работника. Поэтому об исключении молока не стоит вопрос.

Молоко промышленники употребляют еще с советских времен. С того времени не менялся и список 280 производств, где не разрешено трудиться женщинам. Так вот, вероятнее всего, этот перечень, по словам Тамары Дуйсеновой, в ближайшем будущем сократят.

Авторы: Дамир Абуов, Есбол Жамшитов