МСХ РК: Площади востребованных культур увеличены на 1 млн 351 тыс гектаров

В этом году общая площадь посевов достигла 22,5 миллионов гектаров – это на 650 тысяч больше, чем в прошлом. При этом площади так называемых востребованных культур, в частности, масличных, кормовых, сахарной свёклы увеличены на миллион 351 тысячу гектаров, что на 340 тысяч выше запланированного индикатора госпрограммы развития АПК. В минсельхозе отмечают - это повысит дозагрузку отечественных перерабатывающих заводов с 30 до 42%. Кроме того, расширение посевов чечевицы позволит республике занять 5 место в мире по площадям и 4 по экспорту.