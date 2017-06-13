В этом году общая площадь посевов достигла 22,5 миллионов гектаров – это на 650 тысяч больше, чем в прошлом. При этом площади так называемых востребованных культур, в частности, масличных, кормовых, сахарной свёклы увеличены на миллион 351 тысячу гектаров, что на 340 тысяч выше запланированного индикатора госпрограммы развития АПК. В минсельхозе отмечают - это повысит дозагрузку отечественных перерабатывающих заводов с 30 до 42%. Кроме того, расширение посевов чечевицы позволит республике занять 5 место в мире по площадям и 4 по экспорту.
МСХ РК: Площади востребованных культур увеличены на 1 млн 351 тыс гектаров
- 13.06.2017 20:35
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Рассказали в Правительстве сегодня и об итогах посевной кампании, возможно не заключительных, ведь работы в поле еще идут.
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