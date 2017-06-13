МСХ РК: Площади востребованных культур увеличены на 1 млн 351 тыс гектаров - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 315,38
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

МСХ РК: Площади востребованных культур увеличены на 1 млн 351 тыс гектаров

  • 13.06.2017 20:35
МСХ РК: Площади востребованных культур увеличены на 1 млн 351 тыс гектаров

Рассказали в Правительстве сегодня и об итогах посевной кампании, возможно не заключительных, ведь работы в поле еще идут.

В этом году общая площадь посевов достигла 22,5 миллионов гектаров – это на 650 тысяч больше, чем в прошлом. При этом площади так называемых востребованных культур, в частности, масличных, кормовых, сахарной свёклы увеличены на миллион 351 тысячу гектаров, что на 340 тысяч выше запланированного индикатора госпрограммы развития АПК. В минсельхозе отмечают - это повысит дозагрузку отечественных перерабатывающих заводов с 30 до 42%. Кроме того, расширение посевов чечевицы позволит республике занять 5 место в мире по площадям и 4 по экспорту.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

На сегодня весенне-полевые работы в стране завершены на 87% На сегодня весенне-полевые работы в стране завершены на 87%
В Правительстве РК рассмотрели ход реализации госпрограммы развития АПК В Правительстве РК рассмотрели ход реализации госпрограммы развития АПК
В МСХ РК рассказали о попытках удержать цены на дизтопливо во время уборки В МСХ РК рассказали о попытках удержать цены на дизтопливо во время уборки
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.