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В Усть-Каменогорске спецмашиной пересаживают высокие деревья

  • 13.06.2017 20:58
В Усть-Каменогорске спецмашиной пересаживают высокие деревья

На улицах Усть-Каменогорска тоже сажают, правда, не сельско-хозяйственную культуру.  Здесь пересаживают 5-метровые деревья. Зеленые исполины специальными ковшами с корнем поднимает новая «чудо-машина». Напоминает она экскаватор и не вредит другим растениям. Дерево при этом извлекается из земли вместе с грунтом и корнями.

Тамара Рахимжанова, директор КГП «Өскемен тартіп»:

- На сегодняшний день она работает в парке «Нұрлы Жол», пересаживает деревья. Также к нам обращаются частные предприниматели, в связи с тем, чтобы пересадить. То есть заявок у нас сейчас более чем достаточно.

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