В Усть-Каменогорске спецмашиной пересаживают высокие деревья

На улицах Усть-Каменогорска тоже сажают, правда, не сельско-хозяйственную культуру. Здесь пересаживают 5-метровые деревья. Зеленые исполины специальными ковшами с корнем поднимает новая «чудо-машина». Напоминает она экскаватор и не вредит другим растениям. Дерево при этом извлекается из земли вместе с грунтом и корнями.

Тамара Рахимжанова, директор КГП «Өскемен тартіп»:

- На сегодняшний день она работает в парке «Нұрлы Жол», пересаживает деревья. Также к нам обращаются частные предприниматели, в связи с тем, чтобы пересадить. То есть заявок у нас сейчас более чем достаточно.