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По программе «Нұрлы жол» в ЗКО отремонтируют почти 500 километров дорог

  • 13.06.2017 21:25
По программе «Нұрлы жол» в ЗКО отремонтируют почти 500 километров дорог

Рекордный километраж дорог в этом году отремонтируют в Западно-Казахстанской области. Это почти 500 километров. Причём больше половины - это трассы  областного и районного значения. 36,5 миллиардов тенге предусмотрено направить на эти цели. В том числе и по программе «Нұрлы жол».  Работы на трассах идут полным ходом.

Село Казталовка от Уральска разделяют 330 километров. Это один из отдалённых райцентров области.  Автомобильную трассу между районом и городом строили почти 10 лет.  90% работ уже завершено.  Осталось всего 30 километров бездорожья.    

Махамбет Бермагамбетов, житель Казталовского района ЗКО: 

- Я за рулем уже 50 лет. Помню раньше, от Уральска до Казталовки добирались 10-12 часов. А как  трассу сделали,  за 3-4 часа  доезжаем.

Сегодня из 12 районов области только к трём нет дорог с твёрдым покрытием. Это Казталовский, Жанибекский и Бокейординский.  Но ждать осталось не долго, говорят чиновники. Средств на ремонт дорог ежегодно выделяют больше, поэтому и объёмы работ растут. 

Алтай Кульгинов, аким Западно-Казахстанской области:

- В этом году по программе «Нұрлы жол» огромную поддержку мы получили. В прошлом году мы отремонтировали 280 километров дорог на 23 миллиарда. В этом году 36 миллиардов на 470 километров дорог. 

В этом году внимание акцентируют на восстановление сельских и межрайонных дорог. Например, только в Зелёновском районе заасфальтируют 18 улиц. Здесь же завершат реконструкцию трассы Уральск-Кирсаново. Она, кстати, соединяет регион с Оренбургской областью России.

Турехан Куспанов, руководитель подрядной организации:

- На этот месяц мы хотим всё полностью пройти. И со следующего месяца мы хотим положить уже асфальт. Работы ведутся с опережением графика. В ноябре должны были сдать этот данный объект. А мы планируем в августе.

Сократить сроки работ и снизить затраты строителям позволяет применяемый метод холодного ресайклинга. Это когда для восстановления дорожной одежды используется  материал, получаемый в результате дробления асфальтобетонного лома.  Что же касается качества, то власти ужесточили контроль над составлением проектно-сметной документации.  При акимате  области создан технический совет. В его состав вошли  независимые эксперты. Они  будут проверять качество изготовления ПСД  до его отправки на утверждение государственной экспертизы.

Авторы: Асель Русалиева, Руслан Газезов, Канат Махмутов

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