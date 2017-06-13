Национальный день Грузии прошел на ЭКСПО

На ЭКСПО Грузия представила всё, чем гордиться страна: от известного на весь мир вина до разработок в области возобновляемой энергии. 26 тысяч рек позволяют Грузии вырабатывать эту энергию «зелёным», чистым способом.

Асхат Ниязов, корреспондент:

- Добро пожаловать в грузинский павильон ЭКСПО 2017. Гамарджоба! Оказывается сегодня, эта страна ассоциируется у нас не только с вином, а также огромным потенциалом возобновляемых источников энергии. Буквально в этом году в грузинском городе Гори был посторен парк ветряных генераторов общей мощностью около 21 МВт. В грузинском павильоне представлен вот такой интерактивный стенд, который показывает нам, как вырабатывается энергия ветра. Я начинаю крутить двигатель, обратите внимание, вообще не прикасаюсь, но у меня одного не получиться, девушки помогите мне. Чтобы выработать 100 процентов энергии мне нужно мощность 4 двигателей. Тут очень все символично, как говорится сила в единстве, и у нас есть 100 процентов энергии, которая потом поступает в город, чтобы дать людям электричество. В данном случае это красивейший город Тбилиси. По всему павильону растелилась карта Грузии, на которой показаны месторасположения гидроэлектростанций. Вот посмотрите, только вокруг одного Кутаиси 7 водяных сооружений, а все потому что по всей Грузии насчитывается около 26 тысяч рек. Но вода водой, а какой национальный павильон Грузии без вина. Здесь представлен широчайший ассортимент настоящего грузинского вина. Более того, есть специальное приложение, которое поможет вам узнать - какое вино вам больше подходит. Давайте попробуем. Красное полусладкое, ну, допустим, со вкусом лесных ягод. Ну, кто бы мог сомневаться, популярнейшее вино «Киндзмараули».

Ну, а следующий павильон национального павильона Грузии скорей всего понравиться представительницам женского пола, потому что здесь представлены украшения и платки в национальном стиле. А вот здесь представлены копии археологических раскопок, выполненных в старом стиле. Вот, например, помните знаменитую грузинскую песню «Чита Грита». Насколько вы помните, она переводится как птичка-невеличка. А вы знаете, какой на мой взгляд один из самых главных плюсов ЭКСПО? Покупая всего один билет, даже не на самолет, просто на выставку, вы можете побывать в 115 странах мира. Лично я отправляюсь в Грузию.

Авторы: Асхат Ниязов, Батырбек Гадильбеков