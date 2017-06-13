Национальный день Грузии прошел на ЭКСПО - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 315,38
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Национальный день Грузии прошел на ЭКСПО

  • 13.06.2017 21:08
Национальный день Грузии прошел на ЭКСПО

В павильоне Грузии на выставке ЭКСПО сегодня развернулся настоящий праздник. Тон задавали и известные грузинские исполнительницы – Тамара Гвердцители и Нани Брегвадзе.

На ЭКСПО Грузия представила всё, чем гордиться страна: от известного на весь мир вина до разработок в области возобновляемой энергии. 26 тысяч рек позволяют Грузии вырабатывать эту энергию «зелёным», чистым способом.

Асхат Ниязов, корреспондент:

- Добро пожаловать в грузинский павильон ЭКСПО 2017. Гамарджоба! Оказывается сегодня, эта страна ассоциируется у нас не только с вином, а также огромным потенциалом возобновляемых источников энергии. Буквально в этом году в грузинском городе Гори был посторен парк ветряных генераторов общей мощностью около 21 МВт. В грузинском павильоне представлен вот такой интерактивный стенд, который показывает нам, как вырабатывается энергия ветра. Я начинаю крутить двигатель, обратите внимание, вообще не прикасаюсь, но у меня одного не получиться, девушки помогите мне. Чтобы выработать 100 процентов энергии мне нужно мощность 4 двигателей. Тут очень все символично, как говорится сила в единстве, и у нас есть 100 процентов энергии, которая потом поступает в город, чтобы дать людям электричество. В данном случае это красивейший город Тбилиси. По всему павильону растелилась карта Грузии, на которой  показаны месторасположения гидроэлектростанций. Вот посмотрите, только вокруг одного Кутаиси 7 водяных сооружений, а все потому что по всей Грузии насчитывается около 26 тысяч рек. Но вода водой, а какой национальный павильон Грузии без вина. Здесь представлен широчайший ассортимент настоящего грузинского вина. Более того, есть специальное приложение, которое поможет вам узнать - какое вино вам больше подходит. Давайте попробуем. Красное полусладкое, ну, допустим, со вкусом лесных ягод. Ну, кто бы мог сомневаться, популярнейшее вино «Киндзмараули».

Ну, а следующий павильон национального павильона Грузии скорей всего понравиться представительницам женского пола, потому что здесь представлены украшения и платки в национальном стиле. А вот здесь представлены копии археологических раскопок, выполненных в старом стиле. Вот, например, помните знаменитую грузинскую песню «Чита Грита». Насколько вы помните, она переводится как птичка-невеличка. А вы знаете, какой на мой взгляд один из самых главных плюсов ЭКСПО? Покупая всего один билет, даже не на самолет, просто на выставку, вы можете побывать в 115 странах мира. Лично я отправляюсь в Грузию.

Авторы: Асхат Ниязов, Батырбек Гадильбеков

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В павильоне Франции представлен проект экспериментального термоядерного реактора ITER В павильоне Франции представлен проект экспериментального термоядерного реактора ITER
Тележурнал «EXPO life» 13-выпуск Тележурнал «EXPO life» 13-выпуск
Эксперты: Казахстану удалось привлечь внимание мира к актуальности внедрения альтернативной энергетики Эксперты: Казахстану удалось привлечь внимание мира к актуальности внедрения альтернативной энергетики
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.