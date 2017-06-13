В павильоне Франции представлен проект экспериментального термоядерного реактора ITER

Сегодня одна из самых романтичных стран мира – Франция представила посетителям выставки ЭКСПО-2017 свои достижения в сфере «зеленых» технологий.

Как оказалось, 15% от общего объема потребления энергии во Франции получают из возобновляемых источников. Сила воды у французов стоит на первом месте, гидроэнергии уделяют почти 70%, на втором - энергия ветра, почти 19%, ну, и завершает эту линейку зеленых технологий - энергия солнечного света, ей отведено пока только 7%.

Правда в ближайшее время, Правительство Франции ставит перед собой задачу, увеличить этот процент в два раза.

Энергия будущего на территории павильона Франции площадью в 1084 квадратных метров представлена 8 знаковыми проектами. Одним из самых прорывных, французы называют строительство международного термоядерного реактора, пуск которого намечен на 2025 год. В случае успеха, человечество получит практически неисчерпаемый источник энергии, который полностью заменит газ, нефть и уголь.

Паскаль Лоро, Генеральный Комиссар павильона Франции:

- Это будет первая масштабная попытка использовать для получения электроэнергии термоядерную реакцию, происходящую, в частности, на Солнце. По сложности проект сравним с большим адронным коллайдером; установка реактора включает в себя более десяти миллионов конструктивных элементов. Например, чтобы произвести количество энергии, которую мы получаем от использования 10.000 тонн угля, нам понадобиться всего 775 грамм дейтерия – изотопа водорода.

Еще Франция славится своими ветряными парками и считается второй страной с наиболее развитой системой ветряных электростанций в Европе. И третьей страной в Европе по количеству новых фотовольтаических установок, устройств, которые преобразуют солнечные лучи в тепловую и электрическую энергии. Энергию во Франции получают даже из мусора. Например, в 2012 году из отходов произведено 8,5 тераватт в час тепла и 4,2 тераватт в час электричества.

Татьяна Ковалева, корреспондент:

- Преуспела Франция и в сфере экологичного транспорта. В павильоне представлен автомобиль нового поколения с гибридным двигателем, который может ездить, как на бензине, так и с помощью электричества. Кроме того, его изысканный корпус сделан из инновационных материалов, полученных путем переработки пластика, например, бутылок из под воды. Футуристический автомобиль еще не бороздил дороги Франции, сразу с конвейера он отправился в столицу Казахстана, где по замыслу конструкторов должен заявить о себе на весь мир.

Помимо авто в павильоне представлен электрический самокат, скутер и велосипед. Весь этот экологичный транспорт подзаряжается от беспроводных станций, которые установлены во Франции буквально на каждом шагу. Кстати, по количеству таких «розеток для транспорта» одна из самых романтичных стран тоже занимает лидирующую позицию в Европе.

Авторы: Татьяна Ковалева, Даурен Журхабаев