К 2030 году доля возобновляемых источников энергии в РК достигнет 10%

Уже через несколько лет возобновляемая энергия может стать дешевле, чем ископаемое топливо. В этом уверена генеральный комиссар ООН на Экспо 2017 Джихан Султаноглу.

По ее словам, технологии не стоят на месте, спрос на них растет каждый год по всему миру. А если есть спрос то и стоимость «зеленых технологий» будет постепенно снижаться. К слову, Казахстан ставит амбициозные задачи, по данным Минэнерго уже к 2030 году доля возобновляемых источников должна достичь 10%.

Джихан Султаноглу, генеральный комиссар ООН - помощник генерального секретаря ООН:

- Каждый может внести свой вклад в уменьшение выбросов в атмосферу, начиная с того, что станет эффективно использовать электроэнергию. К примеру, ваше «зеленое» село Арнасай, где жители отказались от углеродной энергии. Так может поступить каждый, просто у себя дома заменив лампы накаливания на люминесцентные лампы.