Телеканал «Хабар» объявил о начале кастингов на шоу «Биле, Қазақстан!»

Проект полюбившийся зрителям «Хабара» – «Биле, Қазақстан». На нашем телеканале стартует второй сезон самого зажигательного и энергичного шоу. Скоро в трех городах стартует отборочный кастинг. Как принять участие и что нужно, чтобы победить, знает Юлана Чаус.

Эти кадры с первого сезона «Биле, Казахстан»! Ярко, интересно, энергично! Настоящий праздник танца в режиме реалити-шоу в прошлом году уже покорил отечественных телезрителей. А участники стали настоящими звёздами. Безоговорочно все танцоры повысили свое мастерство. Потому было решено – проект должен продолжаться и принять в нем участие может каждый.

Сандугаш Рахимжанова, директор телеканала «Хабар»:

- Победителя ждет грант образовательный в хорошей Нью-Йоркской академии танцев, которая входит в топ-5 танцевальных школ мира, и, возможно, еще какие-то дополнительные призы от спонсоров.

Конкурс с пометкой 18 + прежде всего ориентирован на молодежные танцевальные жанры. Это контемпорари, хип-хоп, брейк-данс и другие. В них наиболее ярко, внеся отечественный колорит, раскрылись финалисты прошлого сезона. На открытие новых творческих креативных звезд организаторы надеются и в этом.

Айдос Турысбек, генеральный продюсер телеканала «Хабар»:

- Ребята обязательно с опытом танцев. Конечно, жюри будет отбирать самых ярких, самых опытных. Так как это телевизионный проект тоже приветствуется и стиль, и имидж. Ну и самое главное это танцы, конечно.

Кто будет в жюри на этот раз, пока держат в секрете. Заявки на участие в шоу будут приниматься в двух видах: онлайн видео через интернет или участие в предкастинге в своем городе. В Астане он пройдет 18, Алматы 21, а Шымкенте с 24 по 25 июня. Билеты в «Звездный дом» получат 60 участников. Для них приготовлены мастер классы и тренинги у лучших танцевальных тренеров страны. Следить и голосовать за участников шоу в эфире «Хабара» можно будет осенью.

Авторы: Юлана Чаус, Ерлан Наурызбаев