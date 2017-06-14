Озеро Талдыколь станет местом отдыха астанчан

Очистные мероприятия полностью устранили зловонный запах на водоеме, который стал новым ареалом обитания для лебедей, сообщили корреспонденту медиа-центра столичного акимата в Управлении коммунального хозяйства Астаны.

Проект по очистке Талдыколя стал уникальным опытом, считают специалисты Управления. Впервые в стране накопитель с дурным запахом превратился в озеро с прозрачной водой, на которое вернулись птицы.

Казахстан одной из первых стран СНГ стал применять современные способы очистки сточных вод.

Классическая технология очистки воды состоит из нескольких этапов: механический, биологический, флотофильтрация, ультрафиолетовое обеззараживание. Пройдя все стадии, прозрачная, обеззараженная вода сбрасывается в Есиль.

Земляные работы и откачка донного ила проводятся по заказу столичного управления коммунального хозяйства подрядной организацией ТОО «Алсим Аларко».

Два года назад сбросы сточных вод прекратили. Столичные власти завершили работы по устранению проблем накопителя, начав масштабные работы по рекультивации территории.

Земляные работы ведутся в три смены. Пять земснарядов проводят дноуглубительные работы. В настоящее время обезвоженный ил со дна озера используется для рекультивации путем смешивания с обычным грунтом.

Сейчас здесь проводятся работы по сокращению границ накопителя. Размер водоема вернут в естественные границы – площадь зеркала уменьшится почти в четыре раза с 2000 до 450 гектаров.

Через два года на территории накопителя сточных вод планируется начать озеленение и благоустройство, что должно превратить Талдыколь в комфортную досуговую зону.