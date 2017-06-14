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Три казахстанских проекта были признаны лучшими в Женеве

  • 14.06.2017 11:30
Три казахстанских проекта были признаны лучшими в Женеве

В Женеве в рамках Форума Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам информационного общества состоялась церемония награждения победителей и чемпионов международного конкурса WSIS Prizes-2017.

Три проекта Казахстана – «Электронное правительство», «Открытое правительство», «Единый контакт центр 1414» - были признаны чемпионами данного конкурса. Напомним, в престижном конкурсе WSIS Prizes-2017 приняли участие 345 проектов из разных стран мира, из них по результатам голосования и экспертной оценке жюри 90 проектов признаны чемпионами, вошедших в пятерку лучших каждой из категорий.

Международный конкурс проводился по 18 категориям. В категории «Электронное правительство» участвовали проекты «Электронное правительство Казахстана» (eGov.kz), «Открытое правительство» (Open.egov.kz), в категории «Роль органов государственного управления и всех заинтересованных сторон в содействии применению ИКТ в целях развития» участвовал проект «Единый контакт центр 1414».

Конкурс WSIS Prizes 2017 проходил в 4-х этапа: сбор заявок, определение экспертной группой номинантов конкурса, онлайн-голосование по номинантам с определением пятерки лучших по каждой категории и в завершении - отбор экспертной группой победивших проектов.

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