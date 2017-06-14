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В столице состоялась очередная встреча книголюбов

  • 14.06.2017 13:30
В столице состоялась очередная встреча книголюбов Фото: astana.gov.kz

В Астане состоялась четвертая встреча проекта Bookdating. Мероприятие было организовано молодежным ресурсным центром «Астана Жастары». 

Данные встречи являются постоянными и проходят каждый месяц в коворкинг-центре Multispace с участием новых лиц. На этот раз перед собравшейся публикой выступали заместитель генерального директора городского центра развития инвестиций Astana Invest Тлектес Адамбеков, путешественник Куат Болатов и популярный алматинский блогер Ержан Рашев. 

Главная цель проекта – познакомить новое поколение с интересными людьми, которые являются достойным примером в наши дни. Также гости имели возможность узнать об их достижениях и успехах,  пообщаться с ними лично и задать интересующие вопросы.

Каждый из участников презентовал по три книги собравшейся аудитории. В числе фаворитов к прочтению прозвучали имена таких авторов, как Абай Кунанбаев, Грег Мортенсон, Александр Бек, Ермек Турсунов и другие. 

Участники встречи поделились своим мнением со зрителями и гостями вечера. Личными историями они подтвердили, что подобные встречи помогут собравшимся определиться в жизненной ситуации, на которую, к примеру, интернет не сможет дать ответа.

Источник: astana.gov.kz

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