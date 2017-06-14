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Криминогенная обстановка в Казахстане стабильная - глава МВД РК

  • 14.06.2017 16:40
Криминогенная обстановка в Казахстане стабильная - глава МВД РК eveningkiev.com

Криминогенная обстановка в стране стабильная, по многим направлениям ситуация улучшается. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов на встрече с населением, которая прошла сегодня в Астане, сообщает пресс-служба МВД РК.

Всего по стране за 5 месяцев т.г. зарегистрировано почти 123 тыс. преступлений, что на 15,8% меньше, чем в прошлом году. Сократились разбои на 28,4%, грабежи - на 19,3%, факты причинения тяжкого вреда здоровью на 6,9%, изнасилования - на 29,3%, кражи - на 10,1%, мошенничества - на 27,6%, хулиганства - на 40,4%. Меньше совершено преступлений в общественных местах на 12% и на улицах - на 14,2%.  Сократилась подростковая преступность на 3,6%, а также количество преступлений, совершенных ранее судимыми, на 9,1%. Удалось улучшить раскрываемость практически всех видов преступлений, в том числе тяжких (с 60,2% до 71,3%) и особо тяжких их видов (с 85,5% до 90,6%), резюмировал К.Касымов.

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