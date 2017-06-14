Этой осенью на телеканале «Хабар» выйдет медицинский сериал «Абзал жан». Действие картины разворачивается в одной из областных больниц Казахстана. Героини фильма - беременные женщины, которые столкнулись с проблемными родами.

Главный герой сериала «Абзал жан» доктор Абзал Смагулов, он возвращается в родной город, чтобы помочь болеющему отцу. А.Смагулов устраивается врачом в местную больницу, где встречает свою судьбу. Обычные врачебные будни переплетаются с необычными жизненными ситуациями, с которыми приходится сталкиваться людям в белых халатах в стенах больницы и за ее пределами. Кажымукан Калымбетов - актер, сыгравший Абзала, с легкостью вжился в роль врача, ведь он сам когда-то учился в медицинском университете.

Кажымукан Калымбетов, главный герой сериала «Абзал жан»:

- Здесь он дает простым людям надежду, и ради результата он готов на все, даже идет против системы, чтобы подарить и пациенту и ребенку жизнь. Я очень, когда проходил пробы, хотел эту роль играть.

«Абзал жан» - это адаптированная на казахский язык версия популярного российского сериала «Женский доктор», съемки которой по заказу Агентства «Хабар» продолжаются уже месяц. Каждая из 32-х серий - это самостоятельная история отдельного главного героя.

Серикбол Утепбергенов, режиссер сериала:

- Я сам отец троих детей и были какие-то моменты, которые я не знал. Мы хотим показать, что есть сложности, есть моменты переживания, и муж, соответственно, должен принимать активное участие. Помогать женщине это не так легко.

Человеческие драмы и минуты счастья, непростые вопросы и переживания женщины, которая решает стать матерью. Картина подарит зрителю немало незабываемых минут, обещают создатели ленты. Сериал выйдет на телеканале «Хабар» уже осенью.

Авторы: Анастасия Вылегжанина, Нурдаулет Жаксыбаев, Алматы.