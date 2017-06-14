Павильон Австрии на EXPO 2017 журналисты назвали самым креативным - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 316,20
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Павильон Австрии на EXPO 2017 журналисты назвали самым креативным

  • 14.06.2017 19:15
Павильон Австрии на EXPO 2017 журналисты назвали самым креативным

Тема «Энергия будущего» на выставке EXPO 2017 каждой страной раскрыта по-своему, но все без исключения сходятся во мнении, что будущее все-таки за возобновляемыми источниками энергии.

Каждый павильон рассказывает, как получить энергию альтернативным путем, иногда весьма неожиданным. В этом плане Австрия проявила креатив: чтобы взглянуть на презентацию, надо приложить немало усилий.

Австрийский павильон журналисты казахстанских и зарубежных СМИ уже окрестили самым креативным и интересным. Представлен он в игровой форме. Австрийская команда архитекторов создала игровую площадку. Энергию вырабатывать должны мы с вами. Хочешь посмотреть ролик об Австрии, придётся покрутить педали. Понравится здесь не только взрослым, но и детям.

Австрия - в числе безусловных лидеров в области «зеленых» технологий. К 2030 году страна планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. В таком режиме уже два года живет одна из крупнейших провинций страны - федеральная земля Нижняя Австрия. С ноября 2015-го электроэнергию там получаЮт исключительно альтернативным путем.

Рихард Шенц, вице-президент палаты экономики Австрии:

- Почти 80% энергии у нас генерируется из «зеленых» источников. И этот павильон мы используем как платформу, на которой мы можем презентовать наше отношение к энергии. Ее нелегко получить, и наши посетители могут почувствовать это на себе.

На самом деле крутить педали, чтобы запустить какой-либо механизм, не так уж и легко. Тем самым австрийцы хотят еще раз призвать бережнее относиться к энергии.

2 часа надо крутить велосипед, чтобы вскипятить воду. Каждый посетитель приходит и вкладывает свою энергию, чтобы увидеть, как его энергия может трансформироваться. Конечно, потенциально такие установки можно использовать дома, но массовое применение их вряд ли возможно. Но и не эту цель преследовали авторы проекта. А цель - экономия энергии. Поэтому, уходя, гасите свет.

Авторы: Ирина Камышова, Марат Таубаев.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

В павильоне Франции представлен проект экспериментального термоядерного реактора ITER В павильоне Франции представлен проект экспериментального термоядерного реактора ITER
Национальный день Грузии прошел на ЭКСПО Национальный день Грузии прошел на ЭКСПО
В павильоне Венгрии рассказали о зеленых технологиях страны В павильоне Венгрии рассказали о зеленых технологиях страны
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.