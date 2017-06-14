Павильон Австрии на EXPO 2017 журналисты назвали самым креативным

Тема «Энергия будущего» на выставке EXPO 2017 каждой страной раскрыта по-своему, но все без исключения сходятся во мнении, что будущее все-таки за возобновляемыми источниками энергии.

Каждый павильон рассказывает, как получить энергию альтернативным путем, иногда весьма неожиданным. В этом плане Австрия проявила креатив: чтобы взглянуть на презентацию, надо приложить немало усилий.

Австрийский павильон журналисты казахстанских и зарубежных СМИ уже окрестили самым креативным и интересным. Представлен он в игровой форме. Австрийская команда архитекторов создала игровую площадку. Энергию вырабатывать должны мы с вами. Хочешь посмотреть ролик об Австрии, придётся покрутить педали. Понравится здесь не только взрослым, но и детям.

Австрия - в числе безусловных лидеров в области «зеленых» технологий. К 2030 году страна планирует полностью перейти на возобновляемые источники энергии. В таком режиме уже два года живет одна из крупнейших провинций страны - федеральная земля Нижняя Австрия. С ноября 2015-го электроэнергию там получаЮт исключительно альтернативным путем.

Рихард Шенц, вице-президент палаты экономики Австрии:

- Почти 80% энергии у нас генерируется из «зеленых» источников. И этот павильон мы используем как платформу, на которой мы можем презентовать наше отношение к энергии. Ее нелегко получить, и наши посетители могут почувствовать это на себе.

На самом деле крутить педали, чтобы запустить какой-либо механизм, не так уж и легко. Тем самым австрийцы хотят еще раз призвать бережнее относиться к энергии.

2 часа надо крутить велосипед, чтобы вскипятить воду. Каждый посетитель приходит и вкладывает свою энергию, чтобы увидеть, как его энергия может трансформироваться. Конечно, потенциально такие установки можно использовать дома, но массовое применение их вряд ли возможно. Но и не эту цель преследовали авторы проекта. А цель - экономия энергии. Поэтому, уходя, гасите свет.

Авторы: Ирина Камышова, Марат Таубаев.