В павильоне ОАЭ презентовали уникальный проект

Отметим, опытные образцы в Астану не привезли. Они еще в разработке. Представить их обещают на выставке в Дубае в 2020 году. Пока же судить об их функциональных характеристиках можно по интерактивным иллюстрациям. По замыслу ученых всего 1 секунда работы такой панели сможет обеспечить электричеством на целую неделю одноэтажный дом. Двух секунд, например, хватит для 6 лет работы холодильника. 4-х секунд хватит электромобилю, чтобы проехать 14 тысяч км. Ну а шесть секунд позволят одновременно зарядить 450 тысяч мобильных телефонов.

Мухаммед Ахмед Султан Иса аль-Джабер, Чрезвычайный и Полномочный посол ОАЭ в Казахстане:

- EXPO 2017 в Астане - превосходная возможность пролить свет на усилия, приложенные ОАЭ в различных областях деятельности, особенно в сфере возобновляемых источников энергии. Павильон ОАЭ представляет собой интерактивную платформу, через которую посетители смогут познакомиться с некоторыми направлениями «Энергии будущего».