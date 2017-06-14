Во время EXPO 2017 Жамбылскую область посетят больше 100 тысяч туристов

Ждут туристов EXPO и в Жамбылской области, регион богат культурными и историческими памятниками. Для гостей разработали 8 маршрутов и определили 33 туристических объекта. Среди них загадочный дворцовый комплекс Акыртас, включённый в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Комплекс Акыртас расположен в 40 км от Тараза. Этот уникальный исторический объект, сложенный из громадных камней, изучают уже больше 150-ти лет. Стоит отметить, что дворец возводили без всякого цемента, камни просто подгоняли по размеру и складывали как пазлы. Всего во дворце имеется порядка 70-ти помещений. Аналогов этому комплексу нет ни в Казахстане, ни в Центральной Азии. Многие приезжают сюда, чтобы загадать самые сокровенные желания и зарядиться энергией.

Анна Крокошева, научный сотрудник заповедника-музея «Памятники древнего Тараза»:

- Начало строительства датируется VIII веком. Единственная запись об Акыртасе есть у даосского монаха Чан Чуня, который проезжал здесь в XIII веке. Он называет каменное городище как «военное становище».

На территории Акыртаса также открыли музей, в котором выставлено около 100 экспонатов. Желающих познать тайны памятников региона каждый день всё больше.

Карлыгаш Аралбекова, руководитель областного управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития:

- За последний только месяц мы встретили уже свыше 40 иностранных туристов из 24 разных государств. 100 волонтёров у нас. У нас продано 64 тысячи 167 билетов.

Интересен туристам и Беркаринский могильник из 411 курганов высотой до семи метров. Учёные предполагают, что это захоронения саков или усуней. Совсем недавно при раскопке одного из курганов были обнаружены керамические сосуды, бронзовое зеркальце, браслет и шпилька для волос.

Умит Малик, археолог заповедника-музея «Памятники древнего Тараза»:

- Курганы относятся к раннему железному веку, датируются II веком до нашей эры - IV веком нашей эры. Эти курганы в археологии называют «царскими».

На всех исторических объектах есть информационные стенды на трех языках. В числе других известных туристических мест - археологический парк «Древний Тараз», мавзолеи Карахана и Айша биби. В регионе надеются, что каждый из гостей выставки EXPO найдет в этих местах что-то привлекательное для себя.

Авторы: Анастасия Сулейманова, Бакытжан Бапаев, Руслан Ахатилла, Жамбылская область.