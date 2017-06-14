Казахстан представил инновации в сфере альтернативных источников энергии

Уникальный комплекс расположился в самом центре EXPO и представляет собой шар диаметром 80 метров. Внутри павильон поделен на 8 этажей. Первый этаж знакомит посетителей с историей, бытом и национальными особенностями Казахстана, остальные рассказывают о различных видах энергии - воде, ветре, солнце, космосе, биомассе и кинетической энергии. На самом верху сферы смотровая площадка, откуда открывается вид на EXPO и Астану.

Национальный павильон Казахстана - самый большой на выставке и один из самых посещаемых. Чтобы обойти все 8 этажей, нужно как минимум два часа. Экскурсия по самой большой сфере в мире начинается с 8-го этажа павильона. Спускаясь, гости попадают в загадочный, окутанный тайной космический мир. Глубокая черная бездна, полная звезд, галактик и спутников, также может приносить пользу человечеству.

Современная наука, изучая альтернативные источники энергии, шагнула далеко вперед. Солнечные панели сегодня можно увидеть даже на стеклянных банках и верхней одежде. Недалек тот день, когда и семейные автомобили нового поколения поставят на конвейер.

Алишер Турсунханов, гид-инструктор:

- Он развивает скорость более 120 км в час, запас хода - более 500 км.

Гостям казахстанского павильона предлагают на себе ощутить всю мощь астанинских ветров. Они настолько сильные, что порой их скорость достигает 60 километров в час. Очень сложно устоять на ногах. Очень кстати в таком случае установка голландских разработчиков.

Сержан Сапаркул, гид-инструктор:

- С помощью электрических заряженных капель воды берется энергия. Конструкция очень подходит для городской или сельской местности.

Пока такое оборудование можно встретить лишь в странах Европы. Оно с лихвой обеспечивает светом жилые здания. Впрочем, многие ученые делают ставку на биомассы. Сегодня они покрывают 10% энергетических потребностей человечества. Такое растение, как оказалось, может отапливать дома.

Назерке Садембай, гид-инструктор:

- Очень удивительное растение под названием «Ятрофа». Оно растет в Южной Америке. В Казахстане может расти, потому что оно не капризное, оно растет в разных климатических условиях. Из него можно вырабатывать энергию через химические процессы.

В общем, вырабатывать энергию сегодня, кажется, можно из чего угодно.

Абулхаир Мухаметкарим, гид-инструктор:

- За счет волны специальные генераторы колеблются и генерируют энергию волновую за счет приливов и отливов.

Инновации в сфере альтернативных источников энергии по достоинству оценили гости казахстанского павильона.

БЛИЦ:

- Выставка великолепная. По этажам идешь и душа замирает.

- Приехал из Германии, это мой первый визит в Казахстан. Здесь я увидел очень много новинок, технологий.

Авторы: Дамир Абуов, Канат Абильдин.