Световое шоу на EXPO 2017 осуществляется с помощью 36 проекторов

Каждый день как праздник - начиная с открытия и до того момента, когда на небе появятся звезды. В последний час работы международной выставки территория EXPO превращается в площадку для театрализованного представления. Вокруг центрального павильона проходит красочное шествие, а «Нұр әлем» оживает в лазерных красках.

Музыкально-театрализованное шествие. 150 артистов делают своего рода круг почёта по территории EXPO. Зрелищная постановка завораживает, а музыка как будто переносит в другую реальность, где самые главные источники жизни - это солнце, вода, огонь, ветер. Четыре стихии и мать-природа. То, без чего жизнь на земле невозможна. И главный посыл вечернего парада - не только сохранить, но и использовать стихии во благо. Пять отдельных колонн, пять разных историй с общей тематикой. Синхронности движений добивались несколько месяцев. Теперь все отточено до мелочей.

Андре Лонкле, менеджер компании:

- Мы наняли профессионального хореографа из парижского «Диснейленда». Вместе поставили всю хореографию. Каждую часть исполняет своя группа танцоров. И это представление длится 40 минут. Большое внимание мы уделили и музыке. Она написана специально для этого представления. С костюмами то же самое. Они сшиты со специальными светодиодами, потому что выступление происходит на закате, и там очень много света.

Для отбора танцоров проводили специальный кастинг в Астане еще в апреле. Все артисты - местные. Ну и поскольку организаторы во всем придерживаются главной тематики выставки, то неудивительно, что каждую колонну на параде возглавляет безвредный для окружающей среды электромобиль. Над сборкой машин инженеры трудились больше двух месяцев. Также в постановке используют абсолютно безопасный фейерверк.

Над созданием шоу работает интернациональная команда. Руководит всеми французская компания, у которой за плечами огромный опыт проведения подобных шоу и постановок.

Айдос Жургунов, главный менеджер департамента контента и организации мероприятий:

- Выбирали компанию, которая сможет сделать так, как это мы видим, как мы это хотим, с учетом, конечно, их опыта около полугода. В результате мы остановились на компании «Руджиери», которая имеет в этой сфере колоссальный опыт.

Когда, казалось бы, жизнь на EXPO замирает, начинается не менее интересная часть программы. Это прощальный аккорд или скорее пожелание спокойной ночи. А для самых терпеливых и стойких - это большой подарок. Невероятное лазерное шоу, поражающее фантазию.

Над созданием мультимедийного шоу творческая группа трудилась последние полгода. Графические шедевры рождаются прямо здесь, в этой небольшой комнате, до отказа забитой техникой. Самую трудоемкую часть работы выполняют 20 дизайнеров. Часть команды приехала в Астану, потому что в процессе постоянно приходится что-то менять или дополнять. Музыку для мультимедийного шоу пишет отдельный композитор. В итоге рождается то, что каждый день могут видеть гости выставки.

Пожалуй, самое сложное - спроецировать видео на здание сферической формы. Эту задачу создатели шоу решили с помощью новейших технологий.

Андре Топаловик, менеджер компании:

- Позади меня вы можете увидеть 4 проектора, еще 4 с другой стороны и по 2 справа и слева. Всего на территории EXPO их 36. Изображение нужно проецировать под углом 180 градусов. Для этого нам пришлось установить на сфере специальный экран. Это было самое сложное, потому что нам нужно было сохранить красоту здания.

Управляют всеми проекторами отдельные люди. И чтобы общая картина не получилась смазанной, важно просчитать огромный шар до миллиметра. Каждая из 36-ти установок проецирует видео на определенную часть сферы. Любая неточность грозит срывом шоу, а потому организаторы не один раз проверяют все детали. Что касается содержания роликов - авторы придумали пять разных сюжетов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Продолжительность каждого 7 минут. И уж поверьте, это стоит увидеть собственными глазами.

Авторы: Саби Байбусинов, Алибек Алиев, Даурен Журхабаев.