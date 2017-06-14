В Международном бюро выставок высоко оценили EXPO 2017 - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 316,20
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

В Международном бюро выставок высоко оценили EXPO 2017

  • 14.06.2017 22:15
В Международном бюро выставок высоко оценили EXPO 2017

Выставке EXPO в Астане дали высокую оценку на самом высоком уровне - в Международном бюро выставок. В Париже проходит 161-я сессия Генеральной ассамблеи бюро.

Глава нашей делегации, Комиссар EXPO 2017 Рапиль Жошыбаев выступал первым на сессии Генассамблеи МБВ, подробно рассказав о масштабах и ходе проведения выставки в Астане. Руководство бюро и все делегаты остались очень довольны презентацией.

Рапиль Жошыбаев, Комиссар Международной выставки EXPO 2017:

- Старт выставки показал толчок в работе EXPO в целом. Мы уже знаем, что на 2022 год подали заявки на специализированную выставку три страны. Это США, польский город Лодзь и также Аргентина, Буэнос-Айрес, подала заявку на проведение такой выставки специализированной как у нас. США также открыли свой павильон на нашей выставке и после 16 лет перерыва опять вступили в МБВ и послали заявку на проведение выставки в Миннеаполисе на 2022 год. Также была информация, что на проведение универсальной выставки в 2025 году подали страны свои заявки, это Париж, Франция, и Япония, Осака, это Азербайджан и Россия, Екатеринбург, они тоже подали заявки на проведение универсальной выставки в 2025 году. Это показывает огромный интерес к этому движению EXPO, и я думаю, что Астана своим примером показывает, как надо ее проводить и каков интерес мирового сообщества, людей на выставке EXPO.

Некоторые  делегаты имели возможность лично оценить ход проведения выставки. В их числе представители руководства бюро. Они под впечатлением и уверены, что главный объект нашего EXPO - сфера «Нұр әлем»» - как и Эйфелева башня в Париже, построенная к EXPO 1889 года, станет новым символом Астаны, который после выставки будут узнавать во всем мире.

Димитрий Керкентзес, заместитель Генерального секретаря МБВ: 

- Я с огромным удовольствием присутствовал на церемонии открытия Astana EXPO 2017. Это было красивейшее событие, мощная заявка о намерении рассказать о «зеленой» энергетике. Казахстану удалось показать важность этой выставки. Это привлечет большее число посетителей в последующие 3 месяца. Подготовка к ней была очень тщательной и профессиональной. Я обошел всю выставку, все павильоны и казахстанский в том числе. Я особо хочу подчеркнуть высокий уровень подготовки участников выставки, которые показывают не только культуру своих стран, но и демонстрируют своё видение развития энергии будущего и важность возобновляемых источников энергии для человечества.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Зарубежные туристы, посещающие EXPO, не торопятся покидать Казахстан Зарубежные туристы, посещающие EXPO, не торопятся покидать Казахстан
На ипподроме Астаны венгры презентовали конную культуру кочевников На ипподроме Астаны венгры презентовали конную культуру кочевников
Гостей выставки EXPO угощают огурцами из Актобе Гостей выставки EXPO угощают огурцами из Актобе
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.