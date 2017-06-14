В Международном бюро выставок высоко оценили EXPO 2017

Глава нашей делегации, Комиссар EXPO 2017 Рапиль Жошыбаев выступал первым на сессии Генассамблеи МБВ, подробно рассказав о масштабах и ходе проведения выставки в Астане. Руководство бюро и все делегаты остались очень довольны презентацией.

Рапиль Жошыбаев, Комиссар Международной выставки EXPO 2017:

- Старт выставки показал толчок в работе EXPO в целом. Мы уже знаем, что на 2022 год подали заявки на специализированную выставку три страны. Это США, польский город Лодзь и также Аргентина, Буэнос-Айрес, подала заявку на проведение такой выставки специализированной как у нас. США также открыли свой павильон на нашей выставке и после 16 лет перерыва опять вступили в МБВ и послали заявку на проведение выставки в Миннеаполисе на 2022 год. Также была информация, что на проведение универсальной выставки в 2025 году подали страны свои заявки, это Париж, Франция, и Япония, Осака, это Азербайджан и Россия, Екатеринбург, они тоже подали заявки на проведение универсальной выставки в 2025 году. Это показывает огромный интерес к этому движению EXPO, и я думаю, что Астана своим примером показывает, как надо ее проводить и каков интерес мирового сообщества, людей на выставке EXPO.

Некоторые делегаты имели возможность лично оценить ход проведения выставки. В их числе представители руководства бюро. Они под впечатлением и уверены, что главный объект нашего EXPO - сфера «Нұр әлем»» - как и Эйфелева башня в Париже, построенная к EXPO 1889 года, станет новым символом Астаны, который после выставки будут узнавать во всем мире.

Димитрий Керкентзес, заместитель Генерального секретаря МБВ:

- Я с огромным удовольствием присутствовал на церемонии открытия Astana EXPO 2017. Это было красивейшее событие, мощная заявка о намерении рассказать о «зеленой» энергетике. Казахстану удалось показать важность этой выставки. Это привлечет большее число посетителей в последующие 3 месяца. Подготовка к ней была очень тщательной и профессиональной. Я обошел всю выставку, все павильоны и казахстанский в том числе. Я особо хочу подчеркнуть высокий уровень подготовки участников выставки, которые показывают не только культуру своих стран, но и демонстрируют своё видение развития энергии будущего и важность возобновляемых источников энергии для человечества.