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Ученые завершают создание нового вида транспорта Hyperloop

  • 15.06.2017 00:07
Ученые завершают создание нового вида транспорта Hyperloop

В Назарбаев Университете в рамках EXPO сегодня демонстрировали транспорт будущего.

В Астане могут запустить вакуумный поезд Hyperloop - тот, что может развивать скорость до 1200 км в час и при этом остается максимально экологичным. Движение происходит за счет магнитной гравитации. Над проектом трудится большая международная группа ученных - свыше 200 специалистов самых разных сфер. Об этом проекте детально говорили сегодня в Назарбаев Университете, где прошел Национальный день Международного научно-технического центра. Разработчики объявили и предварительную дату пуска первого Hyperloop - вакуумные поезда появятся уже в 2021 году в Дубае.

Колин Рис, креативный директор проекта Hyperloop One:

- Это будет целая транспортная сеть по подземным и водным туннелям. Сначала запустим в 2021 году в Эмиратах, и вполне возможно в 2025 или 2027 годах, предположим, здесь в Казахстане. Все будет зависеть от правительств стран, как они готовы к переходу на новый вид транспорта. Отмечу, что здесь на EXPO мы видим огромный интерес к инновационным технологиям, Астана дает большой толчок для поиска и перехода на альтернативную энергетику.

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