Свыше 20 тысяч казахстанцев начнут бесплатное обучение в колледжах - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 316,20
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Свыше 20 тысяч казахстанцев начнут бесплатное обучение в колледжах

  • 14.06.2017 22:59
Свыше 20 тысяч казахстанцев начнут бесплатное обучение в колледжах

Свыше 20 тысяч казахстанцев начнут бесплатное обучение в колледжах с сентября.

Будущих специалистов обеспечат стипендией, разовым горячим питанием, а также материальной помощью на переезд и проживание. Еще порядка 26 тысяч человек поступят на краткосрочные курсы. Желающие смогут обучиться основам предпринимательства. Так в Министерстве труда и соцзащиты намерены обеспечить экономику квалифицированными кадрами.

В ведомстве прошла отчетная встреча министра перед Общественным советом. По данным Тамары Дуйсеновой, в ближайшие годы экономику ожидает дефицит трудовых ресурсов. На рынок труда выходят специалисты, рожденные в 90-е годы, когда наблюдался спад рождаемости. Основным резервом является безработное и самозанятое население. В этом году на выдачу микрокредитов предусмотрено 37 млрд тенге.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения  РК:

- Они предусмотрены для кредитования граждан, впервые начинающих бизнес, а также кредитование сельхозкооперативов, объединяющих крестьян-предпринимателей. На сегодня выдано около тысячи микрокредитов на сумму 2,4 млрд тенге для лиц, которые только начинают бизнес, и через программу АПК выдано 8,1 млрд тенге на создание 198 сельхозкооперативов. 

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

88 млн тенге задолжали работодатели страны казахстанцам 88 млн тенге задолжали работодатели страны казахстанцам
Казахстан вошел в топ-30 мировых лидеров по фактору эффективности рынка труда Казахстан вошел в топ-30 мировых лидеров по фактору эффективности рынка труда
В 3 раза сократится объем документов для адресной социальной помощи В 3 раза сократится объем документов для адресной социальной помощи
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.