Свыше 20 тысяч казахстанцев начнут бесплатное обучение в колледжах

Будущих специалистов обеспечат стипендией, разовым горячим питанием, а также материальной помощью на переезд и проживание. Еще порядка 26 тысяч человек поступят на краткосрочные курсы. Желающие смогут обучиться основам предпринимательства. Так в Министерстве труда и соцзащиты намерены обеспечить экономику квалифицированными кадрами.

В ведомстве прошла отчетная встреча министра перед Общественным советом. По данным Тамары Дуйсеновой, в ближайшие годы экономику ожидает дефицит трудовых ресурсов. На рынок труда выходят специалисты, рожденные в 90-е годы, когда наблюдался спад рождаемости. Основным резервом является безработное и самозанятое население. В этом году на выдачу микрокредитов предусмотрено 37 млрд тенге.

Тамара Дуйсенова, министр труда и социальной защиты населения РК:

- Они предусмотрены для кредитования граждан, впервые начинающих бизнес, а также кредитование сельхозкооперативов, объединяющих крестьян-предпринимателей. На сегодня выдано около тысячи микрокредитов на сумму 2,4 млрд тенге для лиц, которые только начинают бизнес, и через программу АПК выдано 8,1 млрд тенге на создание 198 сельхозкооперативов.