Стоматолог Сериккали Абдикаримов разрушил стереотип о профессии зубного врача

Мы продолжаем серию репортажей о выдающихся представителях профессии врачей, в честь предстоящего на этой неделе Дня медицинского работника.

Стоматолог Сериккали Абдикаримов - нетипичный представитель своей специальности. За годы работы доктору удалось разрушить существующий стереотип о профессии зубного врача. В профессии его привлекла возможность сразу видеть результат. Пациент приходит с зубной болью, а уходит с красивой, здоровой улыбкой.

Сериккали Абдикаримов, кандидат медицинских наук:

- Без этой профессии я, наверно, не представил бы себе свою жизнь даже. Если мне сказали бы: какую вы профессию выберете, если заново начнете? Я опять выбрал бы эту профессию, профессию стоматолога.

Он первым в Казахстане занялся лечением глоссалгии - болезни, когда человек ощущает постоянное жжение языка. Заболевание вызывает сильный стресс, поэтому врач выступает и в роли психолога. Успокоить, объяснить, что болезнь излечима, и только потом приступать к работе. После таких тяжелых пациентов доктору помогает отвлечься игра в шахматы.

Сериккали Абдикаримов, кандидат медицинских наук:

- Сама жизнь - это шахматная доска. Перед пациентом, когда он сидит в кресле, я задумываюсь прежде всего как сделать, чтобы ему было хорошо? Это 10 ходов, 20 ходов вперед надо думать. Чтобы сделать так, чтобы он, выйдя из кабинета, сказал «Спасибо».

В работе всё, как в шахматах. 32 зуба - 32 фигуры. Побороть соперника любой ценой - не его стиль, он стремится сохранить преимущество на доске и в работе с минимальными жертвами. Яркий пример: в клинику обратился пациент с опухолью челюсти. В процессе операции человек рисковал потерять здоровые зубы.

Какимжан Талимов, сотрудник кафедры хирургической стоматологии КазНМУ им.Асфендиярова:

- Мы постарались максимально сохранить эти зубы, так как они были передние, фронтальные, скажем. Видны, когда разговариваешь, улыбаешься. Вот он приложил максимум своих усилий, чтобы эти зубы перепломбировать, перелечить, сохранить.

Сериккали Жолдасбаевич считает, что боязнь стоматологического кабинета - это пережиток прошлого. Новейшее оборудование позволяет практически безболезненно решать многие проблемы зубов. Полтора часа работы и вот результат, ради которого он каждый день приходит в клинику: благодарные улыбки пациентов.