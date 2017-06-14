На ипподроме Астаны венгры презентовали конную культуру кочевников

Не только на EXPO посмотреть, но и себя показать - представители венгерского фонда «Мадьяр-Туран» устроили показательное шоу для гостей и жителей столицы. На ипподроме «Казанат» они презентовали конную культуру кочевников - продемонстрировали умение держаться в седле и приняли участие в различных видах конных соревнований.

Андреас Жолт, президент фонда «Мадьяр-Туран»: - Почему у нас много общего? Наши предки очень близкие родственники были. Мадьяры уехали на запад, но хорошо сохранили наш древний азиатский язык, сохранили культуру великой степи и фрагменты тенгрианства.

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