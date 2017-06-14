На ипподроме Астаны венгры презентовали конную культуру кочевников - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 316,20
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

На ипподроме Астаны венгры презентовали конную культуру кочевников

  • 14.06.2017 23:14
На ипподроме Астаны венгры презентовали конную культуру кочевников

Не только на EXPO посмотреть, но и себя показать - представители венгерского фонда «Мадьяр-Туран» устроили показательное шоу для гостей и жителей столицы. На ипподроме «Казанат» они презентовали конную культуру кочевников - продемонстрировали умение держаться в седле и приняли участие в различных видах конных соревнований.

Андреас Жолт, президент фонда «Мадьяр-Туран»:

- Почему у нас много общего? Наши предки очень близкие родственники были. Мадьяры уехали на запад, но хорошо сохранили наш древний азиатский язык, сохранили культуру великой степи и фрагменты тенгрианства.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

Зарубежные туристы, посещающие EXPO, не торопятся покидать Казахстан Зарубежные туристы, посещающие EXPO, не торопятся покидать Казахстан
Гостей выставки EXPO угощают огурцами из Актобе Гостей выставки EXPO угощают огурцами из Актобе
Световое шоу на EXPO 2017 осуществляется с помощью 36 проекторов Световое шоу на EXPO 2017 осуществляется с помощью 36 проекторов
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.