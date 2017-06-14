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Гостей выставки EXPO угощают огурцами из Актобе

  • 14.06.2017 22:44
Гостей выставки EXPO угощают огурцами из Актобе

В Петропавловске в честь Всемирного дня донора, который отмечают 14 июня, прошла акция. Кровь сдали порядка 100 человек. Это медики, госслужащие и просто неравнодушные. Тех, кто сдавал кровь не в первый раз, наградили.

Выпускного бала у 11-классников школы-лицея в селе Акшукур Мангистауской области не будет. Все деньги, собранные на торжество, а это почти 400 тысяч тенге, они передали пятикласснице Амине. Два года назад у ребенка обнаружили опухоль головного мозга, сделали операцию, но девочка полностью лишилась зрения. Шанс его вернуть теперь есть - уже в сентябре Амину прооперируют в Уфе.

В Павлодаре прошла премьера фильма «Мангашлык». Героями картины помимо артистов местных театров стали рядовые павлодарцы. Фильм повествует об истории солдата Великой Отечественной войны из Павлодара, который случайно на поезде оказался в родных местах, и у него есть всего 10 минут, чтобы увидеться на перроне с мамой. Лента снята при поддержке огромного количества павлодарцев, которые помогли найти необходимый инвентарь, военную экипировку сороковых годов и даже старую теплушку.

В Астане определили пиковые дни EXPO, когда выставку посетит наибольшее количество туристов. Таких дней, как ожидается, будет 17. На них запланированы крупные концерты и культурно-массовые мероприятия. То есть это, к примеру, Евразийский медиафорум, концерт Димаша Кудайбергенова, Летний кубок КВН.

Гостей международной выставки EXPO угощают огурцами из Актобе. Один из крупнейших тепличных комплексов региона представлен в национальном павильоне как успешный проект в области «зелёной» экономики. Запустили его в 2010 году. Сооружение оснащено системой биозащиты, позволяющей отказаться от пестицидов. За четыре месяца в теплице собрали 950 тонн огурцов, первую партию, 3 тонны, уже отправили в столицу. 

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