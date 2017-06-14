Для пенсионеров Семея открыли бесплатные курсы по изучению английского

Занятия проходят два раза в неделю в здании центральной городской библиотеки. Пока курсы посещает группа бабушек в возрасте от 58 до 80 лет. Пенсионерки признались, что иностранный язык им жизненно необходим. Прежде всего, чтобы помогать делать уроки внукам.

Не отстают от бабушек и дедушки. Они осваивают азы компьютерного дела. По окончанию курсов пенсионеры получат специальные удостоверения.

Баян Касымбекова, жительница Семея:

- У меня внуки в Америке живут. Я поэтому хочу общаться по интернету на английском языке, чтобы знать английский язык. Ну, вроде получается. Хороший преподаватель у нас. С нами так внимательно, доходчиво, сразу хорошо объясняет нам и закрепляет.