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Жару до 38 градусов прогнозируют в Казахстане

  • 15.06.2017 07:00
Жару до 38 градусов прогнозируют в Казахстане sitel.com.mk

В большинстве областей Казахстана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Но температура воздуха будет выше климатической нормы. В некоторых регионах страны в течение трех дней ожидается жара +30+38ºС. Исключение составят западные территории. 

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