Жару до 38 градусов прогнозируют в Казахстане

В большинстве областей Казахстана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.

Но температура воздуха будет выше климатической нормы. В некоторых регионах страны в течение трех дней ожидается жара +30+38ºС. Исключение составят западные территории.

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