Но температура воздуха будет выше климатической нормы. В некоторых регионах страны в течение трех дней ожидается жара +30+38ºС. Исключение составят западные территории.
Жару до 38 градусов прогнозируют в Казахстане
- 15.06.2017 07:00
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В большинстве областей Казахстана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами.
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Жару до 38 градусов прогнозируют в Казахстане
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