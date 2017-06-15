В Атырауской области прошла аттестация госслужащих

В целом в регионе не смогли ее пройти 16 сотрудников. Третий этап комплексного тестирования проходили 2 215 представителей корпуса «Б». По его результатам 136 специалистов рекомендовано повысить в должности, соответствуют всем требованиям почти 2000 служащих. Для 66 человек аттестация станет причиной понижения в должности.

Токтамыс Жумагулов, руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции:

- Аттестация прошла организованно в Атырауской области. Все аттестационные комиссии проработали в соответствии с графиком, планом работы. Особых, резонансных ситуаций у нас не возникало. Вместе с тем есть два обращения в департамент на действия аттестационной комиссии. Поэтому сейчас департаментом проводится специальная проверка, правовая оценка будет дана по результатам проверки.