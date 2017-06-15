Вследствие запуска с Байконура в карагандинской степи вспыхнул пожар

В 18 час 04 мин 14 июня 2017 г в Центральный пункт пожарной связи отряда №2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение из Управления по чрезвычайным ситуациям г.Жезказган о том, что в 20 км в юго-западном направлении от с.Талап, вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06» в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы.

На месте пожара работали силы и средства Базы №1 АО ВПК «НПО «Машиностроение» РФ в количестве 5 ед. техники, дополнительно привлекли еще 3 единицы техники, помощь не требуется, передает Руслан Иманкулов, официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Также в 19 час. 25 мин. 14 июня 2017 года в центральный пункт пожарной связи отряда №2 Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области поступило сообщение от жителя села Талап о том, что горит степь в районе трассы Жезказган-Кызылорда на отметке 40 км от города Жезказган.

По данному сообщению, в 19 час. 27 мин. принято решение направить силы и средства дежурной смены Службы пожаротушения, расстояние до места пожара ориентировочно 40 км.

По прибытию к месту вызова установлено, что в 16 км. от села Талап в южном направлении трассы Жезказган-Кызылорда происходит горение степи, по фронту длиной 15 км, вдоль трассы сильное задымление, площадь неизвестна, ветер юго-западный 15-20м/сек.

Далее проводилось планомерное усиление средств для ликвидации пожара.

В результате пожара от полученных ожогов скончался гражданин 1964 года рождения, гражданин 1968 года рождения госпитализирован в больницу, которые выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителей.

В ликвидации пожара также были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе пожарные и специальная техника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Карагандинской области, АО «Өрт сөндіруші» КЧС МВД РК, местные исполнительные органы, силы и средства Базы №1 АО ВПК «НПО «Машиностроение» РФ.

В 01 час. 20 мин. пожар локализован. В 03 час. 31 мин. пожар был ликвидирован.

Касательно рассылки в популярных мессенджерах о содержании вредных веществ типа гептил в упавшей части ракеты носителя сообщаем, что информация не является достоверной.