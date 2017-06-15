На 309 млрд тенге промышленной продукции произвели в Усть-Каменогорске

Это почти на 9% больше, чем за такой же период 2016-го. Возросли показатели по выпуску золота, свинца, сельскохозяйственных товаров, в том числе и растительного масла. С сентября его начнут производить еще больше. В регионе запускают новый проект по Карте индустриализации. Большое внимание уделят и социальным проблемам. К примеру, постепенно будут решать вопрос с нехваткой мест в школах города. В этом году начнут строить сразу 3 учебных заведения.

Куат Тумабаев, аким г.Усть-Каменогорска :

- В городе Усть-Каменогорске 49 общеобразовательных школ. В этом году начинается строительство двух школ, по тысяче мест каждая, с казахским языком обучения. Кроме того, будет осуществлена пристройка к школе в поселке Новая Согра, на 300 мест. Эти районы дефицитные. Поэтому после строительства школ в 2018 году дефицит ученических мест у нас будет закрыт.