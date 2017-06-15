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Госсекретарь РК провела встречу с польской делегацией во главе с Марией Коц

  • 15.06.2017 13:50
Госсекретарь РК провела встречу с польской делегацией во главе с Марией Коц

Государственный секретарь Республики Казахстан Гульшара Абдыкаликова встретилась с польской делегацией во главе с Вице-спикером Сената Парламента Республики Польша Марией Коц, сообщает пресс-служба Акорды

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние казахстанско-польских отношений и перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Госсекретарь отметила вклад 32-тысячной польской диаспоры в развитие общественно-политической и экономической жизни страны.
Г.Абдыкаликова выразила благодарность польской стороне за участие в «ЭКСПО-2017», отметив важность достижений Польши в сфере альтернативной энергетики.
В завершение встречи Г.Абдыкаликова поздравила Польшу с избранием в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2018-2019 гг.
Вице-спикер Сената Парламента Республики Польша прибыла в Казахстан для участия в Дне польской диаспоры в рамках «ЭКСПО-2017».

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