Госсекретарь РК провела встречу с польской делегацией во главе с Марией Коц

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние казахстанско-польских отношений и перспективы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Госсекретарь отметила вклад 32-тысячной польской диаспоры в развитие общественно-политической и экономической жизни страны.

Г.Абдыкаликова выразила благодарность польской стороне за участие в «ЭКСПО-2017», отметив важность достижений Польши в сфере альтернативной энергетики.

В завершение встречи Г.Абдыкаликова поздравила Польшу с избранием в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН на 2018-2019 гг.

Вице-спикер Сената Парламента Республики Польша прибыла в Казахстан для участия в Дне польской диаспоры в рамках «ЭКСПО-2017».