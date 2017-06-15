Столичные хостелы готовы принять 4 тысячи туристов в период ЭКСПО

В Астане этим летом ждут гостей 92 хостела. 56 из них были открыты специально к началу проведения Международной специализированной выставки ЭКСПО, сообщил корреспонденту столичного медиацентра главный менеджер ТОО «Астана Конвеншн Бюро» Марат Альмаганбетов.

Большинство столичных хостелов предлагают номера, в которых проживают от пяти до двадцати человек. Цены варьируются от 3000 до 5000 тенге за сутки. Есть хостелы, предлагающие двухместные номера, но стоимость проживания в них выше – около 7000 тенге за сутки.

По словам Марата Альмаганбетова, многие хостелы находятся в пешей доступности от главных достопримечательностей, так как расположены на левобережье столицы. Еще одним преимуществом проживания в них является возможность быстро добираться до территории выставки ЭКСПО.

«C начала года специально к началу специализированной выставки были открыты 56 новых хостелов. Проживание в них для гостей из Казахстана и зарубежных стран будет комфортным и уютным», – отметил М.Альмаганбетов.

По словам главного менеджера, в «Астана Конвеншн Бюро» имеется полная информация по всем хостелам: месторасположение, стоимость койко-места, предоставляемые услуги. При необходимости представители ТОО «Астана Конвеншн Бюро» помогут найти места для проживания.

Для удобства туристов действуют телефонные номера отдела бронирования акимата города Астаны: 8-775-116-71-74, 8-777-772-05-06, городские номера: 8(7172) 27-78-15, 8(7172) 27-78-21; а также номер сall-центра: 8-800-080-38-38.

Источник: astana.gov.kz