Акимат Астаны и ПРООН подписали меморандум о сотрудничестве

Организаторами мероприятия выступили акимат города Астаны и программа развития ООН в Республике Казахстан при поддержке Глобального экологического фонда и представительством Европейского союза в Казахстане.

В рамках сессии высокого уровня был подписан меморандум между акиматом города Астаны и ПРООН, который позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов по обеспечению перехода к устойчивому развитию городского хозяйства через внедрение энергосберегающих мероприятий, технологий «умного города», инноваций в сфере управления и общественного участия, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера.

– Астана является политическим, культурным, деловым центром Казахстана, одной из самых молодых и быстро развивающихся столиц в мире. Поэтому с учетом ряда поручений Главы государства мы сейчас работаем над трансформацией Астаны в успешный глобальный город. С учетом мировых вызовов именно мегаполисы, а не отрасли диктуют развитие экономик не только стран, но и целых макрорегионов. Сейчас, когда наблюдается высокая конкуренция за капиталы, таланты и рынки, необходимо в корне перестраивать экономику и переосмыслить политику городского управления. В выигрыше окажутся те города, которые предложат наилучшие условия, – рассказал аким Астаны Асет Исекешев.

С учетом существующих вызовов в конце прошлого года акиматом скорректирована Программа развития города до 2020 года, которая направлена на решение двух основных задач: повышение уровня благосостояния жителей города и трансформация Астаны в успешный глобальный «умный город».

В соответствии с Программой развития ООН определены 17 целей для обеспечения устойчивого развития, одна из них – устойчивое развитие городов, которая включает 10 задач: доступное жилье, безопасный и устойчивый транспорт, устойчивая урбанизация, памятники природы и культуры, защита населения, качество воздуха, зеленые зоны, связи «город-пригород», смягчение воздействия на изменение климата, зеленое строительство.

Вместе с тем ПРООН представлено ряд инициатив. Одна из ключевых – устойчивые города. Программа направлена на то, чтобы в 15 городах Казахстана сформировать финансовые инструменты, позволяющие частным инвесторам прийти и вкладываться в городскую инфраструктуру. В этот перечень вошли как крупные, так и моногорода республики: Астана, Шымкент, Костанай, Лисаковск, Темиртау и другие.