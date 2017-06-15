Акимат Астаны и ПРООН подписали меморандум о сотрудничестве - «Хабар» | Последние новости Казахстана, телепроекты
EXPO 2017 в Астане
USD/KZT 317,65
EUR/KZT 352,80
RUB/KZT 5,54
+7 (7172) 553 545
astananews@khabar.kz

Акимат Астаны и ПРООН подписали меморандум о сотрудничестве

  • 15.06.2017 18:13
Акимат Астаны и ПРООН подписали меморандум о сотрудничестве Фото: bnews.kz

В рамках Астанинского экономического форума состоялась специальная сессия «Умные и устойчивые города будущего».

Организаторами мероприятия выступили акимат города Астаны и программа развития ООН в Республике Казахстан при поддержке Глобального экологического фонда и представительством Европейского союза в Казахстане.

В рамках сессии высокого уровня был подписан меморандум между акиматом города Астаны и ПРООН, который позволит создать благоприятные условия для реализации совместных проектов по обеспечению перехода к устойчивому развитию городского хозяйства через внедрение энергосберегающих мероприятий, технологий «умного города», инноваций в сфере управления и общественного участия, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций природного характера.

– Астана является политическим, культурным, деловым центром Казахстана, одной из самых молодых и быстро развивающихся столиц в мире. Поэтому с учетом ряда поручений Главы государства мы сейчас работаем над трансформацией Астаны в успешный глобальный город. С учетом мировых вызовов именно мегаполисы, а не отрасли диктуют развитие экономик не только стран, но и целых макрорегионов. Сейчас, когда наблюдается высокая конкуренция за капиталы, таланты и рынки, необходимо в корне перестраивать экономику и переосмыслить политику городского управления. В выигрыше окажутся те города, которые предложат наилучшие условия, – рассказал аким Астаны Асет Исекешев.

С учетом существующих вызовов в конце прошлого года акиматом скорректирована Программа развития города до 2020 года, которая направлена на решение двух основных задач: повышение уровня благосостояния жителей города и трансформация Астаны в успешный глобальный «умный город».

В соответствии с Программой развития ООН определены 17 целей для обеспечения устойчивого развития, одна из них – устойчивое развитие городов, которая включает 10 задач: доступное жилье, безопасный и устойчивый транспорт, устойчивая урбанизация, памятники природы и культуры, защита населения, качество воздуха, зеленые зоны, связи «город-пригород», смягчение воздействия на изменение климата, зеленое строительство.

Вместе с тем ПРООН представлено ряд инициатив. Одна из ключевых – устойчивые города. Программа направлена на то, чтобы в 15 городах Казахстана сформировать финансовые инструменты, позволяющие частным инвесторам прийти и вкладываться в городскую инфраструктуру. В этот перечень вошли как крупные, так и моногорода республики: Астана, Шымкент, Костанай, Лисаковск, Темиртау и другие.

Система Orphus Нашли ошибку в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Читайте также:

КТЖ И DP WORLD договорились создать единую систему для портов РК КТЖ И DP WORLD договорились создать единую систему для портов РК
Токаев и Гутерриш обсудили сотрудничество Казахстана и ООН Токаев и Гутерриш обсудили сотрудничество Казахстана и ООН
Госсекретарь РК встретилась с Управляющим директором по энергетике и природным ресурсам ЕБРР Госсекретарь РК встретилась с Управляющим директором по энергетике и природным ресурсам ЕБРР
Наверх

Популярные новости

Последние новости

Подписка на новости

Календарь

Соцсети

  1. TW
  2. FB
  3. BK

Приложение Хабар для iOS Приложение Хабар для Андроид

Хабар 24 Телеканал Kazakh TV  Телеканал ЕЛАРНА

яндекс.ћетрика

 Тумар EXPO 2017 Акорда Электронное правительство Казахстана

© 2017 Агентство «Хабар». Все права защищены.