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Отчисления в страховой фонд ОСМС работодатели обязаны производить с 1 июля

  • 15.06.2017 19:08
Отчисления в страховой фонд ОСМС работодатели обязаны производить с 1 июля

Больше 80% населения Казахстана знают об обязательном социальном медицинском страховании, но половина из них не верит, что новшество  улучшит систему здравоохранения.

О таких  результатах соц-исследования сегодня на конференции в рамках Астанинского экономического форума сообщил министр профильного ведомства Елжан Биртанов. Напомним, первые взносы начнутся уже в июле. Однако переход не будет резким. Министерство здравоохранения сделало его поэтапным до 2022 года.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК:

- Мы изучили наш прошлый опыт, а также мировой и теперь должны внедрять эффективную систему медицинского страхования. Мы должны иметь поддержку от населения. С самого начала, с 2015 года мы внедряем информационную политику для жителей страны, чтобы дать им возможность лучше понять эту систему. Я уверен, что в будущем все казахстанцы смогут оценить насколько правильной была эта реформа.

Гинтарас Кацявичюс,  директор департамента Нацфонда:

- Внедрение ОСМС - это не акт, это процесс и длинный. Мы в Литве внедрили ровно 20 лет назад и мы всё еще имеем проблемы. Но это полезная реформа, потому что она  создает предпосылки, чтобы реформировать саму систему здравоохранения, сделать ее более эффективной. Сделать ее более дружелюбной к пациенту. Это очень важная реформа, думаю, она у вас будет удачной.

 

 

 

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