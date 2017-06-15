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КТЖ И DP WORLD договорились создать единую систему для портов РК

  • 15.06.2017 19:28
КТЖ И DP WORLD договорились создать единую систему для портов РК

Сегодня на полях Астанинского экономического форума обсуждали и перспективы расширения транспортно-логистического партнерства между странами. И уже достигнуты конкретные договоренности.

В частности, КТЖ подписала соглашение с дубайской компанией DP WORLD о создании  единой электронной системы портовых сообщений. Она будет работать по принципу одного окна.

Подписание этих документов для казахстанской логистики и торговли – событие историческое. Новый проект автоматизирует ключевые процессы доставки и контроля доставки грузов, объединит на единой электронной платформе абсолютно всех участников – от таможни и фитосанитарии до брокерских структур и банков, не говоря уже об отправителях и получателях грузов. 

Канат Алпысбаев, президент АО «НК «ҚТЖ»:

- Первоначально будем реализовывать на территории СЭЗ «Хоргос - Восточные ворота», в дальнейшем мы хотим предложить, чтобы данная система была использована во всех свободных экономических зонах Казахстана, ну и, конечно, мы будем использовать на крупных ж/д станциях, где будет отправление транзитных или импортных грузов.

Султан Ахмед бин Сулайем, Председатель совета директоров компании DP WORLD:

- Документ, который сегодня подписан, в корне изменит ситуацию в логистических цепях поставок Казахстана и Центральной Азии. «Дубай трейд» - электронная система портовых сообщений, которая поможет Казахстану упростить все таможенные процедуры и полностью исключит бумажный оборот.

Самое главное – новая электронная система ускорит переработку грузов и их оформление. Она успешно протестирована во многих странах. В Казахстане проект должен заработать в первой половине следующего года, говорят в КТЖ. Соглашения стороны подписали в рамках транспортно-логистического бизнес-форума New silk way, площадки, на которой обсуждались новые пути развития евразийских транзитных коридоров.

Авторы: Назия Туякова, Мейрамбек Ахмаханов

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