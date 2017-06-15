Президент Польши посетит Казахстан в сентябре

Президент Польши Анджей Дуда посетит с визитом Казахстан в сентябре. Об этом стало известно в ходе встречи государственного секретаря Гульшары Абдыкаликовой и вице-спикера сената Польши Марии Коц.

Политик прибыла в Астану для участия в дне польской диаспоры в рамках выставки ЭКСПО. У Польши солидный опыт в сфере альтернативной энергетики. Отметим, что в Казахстане проживает большое сообщество поляков – 32 тысячи. На сегодняшний момент между Астаной и Варшавой налажены тесные связи. Открыто авиасообщение между двумя столицами, а на территории Казахстана работают около 200 компаний с участием польского капитала.

Мария Коц, вице-спикер Парламента Республики Польша:

- Целью моего визита, конечно, является, прежде всего, посещение выставки ЭКСПО. В нашем павильоне мы хотим представить Польшу, как динамично развивающуюся страну, в которой большое внимание уделяется инновациям. Экономические взаимоотношения сейчас набирают оборот, ну, нам необходимо и дальше усиливать сотрудничество в этом направлении.